Контактна група наголосила на необхідності пасхального перемир'я на Донбасі



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Мартін Сайдік

18 квітня Контактна група по Україні проведе додаткову відеоконференцію

Контактна група по Україні у Мінську зійшлася на думці про необхідність оголошення пасхального перемир'я на Донбасі.

Про це сьогодні повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі по ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

Обговорення загальної ситуації з безпекою і підготовка до оголошення перемир'я з нагоди великодніх свят склали основу на засіданні робочої групи з безпеки, зазначає видання.

«В результаті ТКГ зійшлася на думці про необхідність оголошення перемир'я і домовилася провести додаткову відеоконференцію 18 квітня для його остаточного узгодження. Досвід показує, що для ефективного і довгострокового перемир'я найголовніше - це політична воля сторін, при її наявності це зробити нескладно», - зазначив Мартін Сайдік.