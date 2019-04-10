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    Контактна група наголосила на необхідності пасхального перемир'я на Донбасі

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    <span>Мартін Сайдік</span> - Контактна група наголосила на необхідності пасхального перемир'я на Донбасі
    Мартін Сайдік

    18 квітня Контактна група по Україні проведе додаткову відеоконференцію

    Контактна група по Україні у Мінську зійшлася на думці про необхідність оголошення пасхального перемир'я на Донбасі.

    Про це сьогодні повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі по ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

    Обговорення загальної ситуації з безпекою і підготовка до оголошення перемир'я з нагоди великодніх свят склали основу на засіданні робочої групи з безпеки, зазначає видання.

    «В результаті ТКГ зійшлася на думці про необхідність оголошення перемир'я і домовилася провести додаткову відеоконференцію 18 квітня для його остаточного узгодження. Досвід показує, що для ефективного і довгострокового перемир'я найголовніше - це політична воля сторін, при її наявності це зробити нескладно», - зазначив Мартін Сайдік.

    ОБСЄ Воля
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