Росія влаштувала диверсії у Чехії та Болгарії, щоб послабити Україну – розслідування Bellingcat

Вибухи у Чехії в 2014 році були частиною довгострокової операції російської розвідки

Російське Головне управління розвідки проводило таємні операції на території Чехії та Болгарії, спрямовані на послаблення військових спроможностей України. Про це повідомляється на сайті проєкту Bellingcat.

Зокрема, йдеться про вибухи на військових складах у Чехії у жовтні 2014 року, у зв’язку з якими у квітні 2021 року чеський уряд оголосив 18 співробітників посольства РФ у Празі персонами non grata.

«Дані, проаналізовані Bellingcat, підтверджують гіпотезу про те, що вибухи в Чехії у 2014 році були частиною довгострокової операції ГРУ, спрямованої на підрив можливостей України щодо придбання зброї і боєприпасів, необхідних для її захисту від російських військ і підтримуваних Росією бойовиків у війні на сході України. Схоже, що операція була розпочата незабаром після липня 2014 року, коли російська влада підпорядкувала розрізнені підтримувані Росією групи бойовиків на сході України під центральним контролем і військовим наглядом ГРУ. Місія, яка, вочевидь, виконувалася диверсантами підрозділу 29155 ГРУ, включала в себе кілька суміжних операцій», – йдеться у повідомленні.

За твердженням розслідувачів, однією з таких операцій може бути отруєння у 2015 році болгарського підприємця Еміліяна Гебрева, який займається торгівлею зброєю.

«Bellingcat вперше повідомив про присутність членів підрозділу ГРУ 29155 в Болгарії в той час, коли болгарський виробник зброї впав у кому після події, що була ідентифікована як отруєння невідомою речовиною. Тоді ж були отруєні син підприємця і керівник виробництва його фабрики. Друге можливе отруєння – знову ж таки з одночасною поїздкою в Болгарію співробітників підрозділу ГРУ 29155 – найімовірніше, було здійснене за місяць, за кілька днів після виписки Гебрева і його сина з лікарні», – зазначають аналітики.

За їхніми словами, ці версії подій підтверджуються кількома фактами – зокрема, дублюванням диверсійних груп, які брали участь у чеській і болгарської операціях; безперервними відрядженням членів команди до обох країн, а також зв’язком кількох членів підрозділу 29155 із російськими військовими та командирами бойовиків на Донбасі у 2014-2015 роках.

«Ця гіпотеза також піддається обґрунтуванню, враховуючи, що в той час єдина тривала великомасштабна військова діяльність Росії спостерігалась в Україні. Природно очікувати, що таємний диверсійний підрозділ, керований Міністерством оборони, буде приділяти пріоритетну увагу зменшенню обороноздатності супротивників Росії у воєнний час», – підкреслюють розслідувачі.

За даними аналітиків Bellingcat, ці операції мали за мету знизити можливості України щодо закупівлі зброї та боєприпасів, необхідних для оборони проти російських військ та проросійських бойовиків на Донбасі.

Відповідно до інформації розслідувачів, згадуваний вище підрозділ ГРУ 29155 причетний до проведення таємних російських місій за кордоном. Зокрема, йому також закидають участь в анексії Криму, спроб дестабілізації ситуації у Молдові у 2014 році, невдалий переворот у Чорногорії у 2016 році, замах на життя російського ексрозвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії у 2018 році, а також низку інших операцій.

Також додамо, що розслідування щодо «вагнерівців» зʼявиться уже в травні.

У квітні 2021 року Чехія звинуватила російські спецслужби в організації вибухів у Врбетіце і вислала 18 дипломатів РФ з країни.

Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.

Болгарський підприємець підтвердив, що на чеських складах зберігалася зброя для України. Крім того, в квітні 2015 року Омелян Гебрев був отруєний речовиною, схожою на «Новичок», яким згодом були отруєні перебіжчики Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському Солсбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.

26 квітня країни Вишеградської четвірки висловили підтримку Чехії і засудили дії РФ.