Контррозвідка СБУ затримала інформаторку терористичної організації «ЛНР»



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Фото: пресцентр СБУ

Жінка була завербована бойовиками наприкінці минулого року під час відвідування тимчасово окупованих територій з особистих справ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали мешканку Луганщини, яка передавала розвідувальну інформацію російсько-терористичним збройним формуванням. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що жінка була завербована бойовиками наприкінці минулого року під час відвідування тимчасово окупованих територій з особистих справ. З того часу вона підтримувала контакти з представником фейкової контррозвідки так званого «МДБ «ЛНР».

Слідчі СБУ задокументували, що інформаторка збирала та за допомогою засобів електронного зв’язку повідомляла терористам відомості про підрозділи Збройних Сил України, що задіяні у проведенні операції Об’єднаних сил, їх чисельність, особовий склад, озброєння, дислокацію, організацію охорони. Для конспірації жінка «щиро» допомагала військовим у побутових питаннях, пропонуючи, зокрема, домашні продукти.

Зібрані інформаторкою дані використовувалися російськими найманцями для планування військових дій проти Збройних Сил України та здійснення диверсійних актів на підконтрольній українській владі території Луганщини.

Співробітники СБУ затримали спільницю терористів у безпосередній близькості до районів ведення бойових дій на території Луганщини під час спроби передачі інформації незаконним збройним формуванням, що контролюються Російською Федерацією.

Наразі слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили затриманій громадянці про підозру у сприянні діяльності терористичній організації, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання стосовно неї судом запобіжного заходу.

Контррозвідники Служби також встановили особу представника так званого «МДБ ЛНР», який завербував луганчанку. Його участь у діяльності терористичної організації документується у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Операція з викриття та затримання зловмисниці відбувалася під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.