Контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика так званої «ЛНР»
Перебуваючи у складі артилерійського підрозділу бойовиків, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції
У Луганській області затримано колишнього учасника терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що мешканець Луганська у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань.
Перебуваючи у складі артилерійського підрозділу бойовиків, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Зловмисника затримано під час спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.