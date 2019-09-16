Контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика так званої «ЛНР»



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Фото: ssu.gov.ua

Перебуваючи у складі артилерійського підрозділу бойовиків, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції

У Луганській області затримано колишнього учасника терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що мешканець Луганська у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Перебуваючи у складі артилерійського підрозділу бойовиків, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Зловмисника затримано під час спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.