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    Контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика так званої «ЛНР»

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    Контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика так званої «ЛНР»
    Фото: ssu.gov.ua

    Перебуваючи у складі артилерійського підрозділу бойовиків, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції

    У Луганській області затримано колишнього учасника терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що мешканець Луганська у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань.

    Перебуваючи у складі артилерійського підрозділу бойовиків, він брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

    Зловмисника затримано під час спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію. 

    Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Триває досудове розслідування. 

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