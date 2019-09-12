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    На Луганщині схопили бойовика, який у 2014 році підірвав міст на Луганщині

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    На Луганщині схопили бойовика, який у 2014 році підірвав міст на Луганщині

    Чоловік входив до складу бандформування «Полтинник», де і оволодів методами і навиками вибухо-підривної діяльності

    Служба безпеки України затримали у районі проведення операції Об’єднаних сил диверсанта, який у 2014 році підірвав стратегічний міст через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Повідомляється, що чоловік входив до складу бандформування «Полтинник», де і оволодів методами і навиками вибухо-підривної діяльності.

    Два роки тому з особистих мотивів виїхав з окупованої території Луганщини на підконтрольну українському уряду територію.

    Згідно з інформацією, весь цей час він переховувався у дружини, у знайомих у сараях та гаражах у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Привольї, Новодружеську. Також мешкав у наметі в лісах на околицях міст. Силовики затримали бойовика у помешканні його знайомого у селищі Шепілове Попаснянського району.

    Під час обшуків у бойовика вилучили стартовий пістолет «Шмайсер» калібром 9 мм з ознаками переробки, револьвер системи «Наган» часів Другої світової війни, майже 50 набоїв калібру 7,62 мм до гвинтівки, 18 набоїв травматичної дії калібру 9 мм, 3 штик-ножі до гвинтівки.

    Затриманий також зізнався правоохоронцям, що мінував дорогу на Соледар та мости у Лисичанську, підірвав Томашовський міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком.

    Слідством розглядається процесуальна перспектива порушення стосовно затриманого кримінального провадження за скоєння злочину за статтею про «терористичний акт».

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