За ДНК опізнали військового, який загинув під Дебальцево



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Фото: facebook.com / Оперативне командування «Схід» ЗСУ

Старший солдат Вадим Федорченко загинув у бою ще 9 лютого 2015 року, на той час йому було лише 20 років

За ДНК опізнано ще одного невідомого загиблого бійця, що був похований на військовому кладовищі Дніпра, це старший солдат Вадим Федорченко, який загинув у бою ще 9 лютого 2015 року. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування «Схід» ЗСУ у Facebook.

«До останнього часу доля Вадима Федорченка залишалася невідомою. Лише наприкінці серпня поточного року завдяки спільним діям військових, слідчих СБУ, Національної поліції України, судово-медичної експертизи МОЗ України, експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за допомогою молекулярно-генетичного порівняльного аналізу було встановлено, що одне з тіл військовослужбовців, вивезених у березні 2015 року з району Дебальцевого, не ідентифікованих та похованих на Краснопільському кладовищі міста Дніпро, належить саме Вадиму Олександровичу Федорченко», - йдеться в повідомленні.

Як згадує батько полеглого воїна Олександр Федорченко, його старший син нікого не боявся, був відповідальним, сильним чоловіком, який добре розумівся на техніці, на якого покладали великі надії. Коли почалася війна, Вадим проходив строкову військову службу, але уклав контракт до кінця особливого періоду. Про те, що знаходиться в районі проведення АТО, повідомив вже по факту.

«В останній раз подзвонив зранку того дня, 9 лютого. Потім з його номера вже нам дзвонили вбивці», - каже батько.

9 лютого 2015 року, приблизно о 8 ранку з Дебальцевого в напрямку Харкова через Бахмут вирушила колона. 20-річний Вадим Федорченко керував КамАЗом. У районі Логвинового колона з засідки була розстріляна окупантами та їх пособниками.

За словами офіцера відділу пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ майора Володимира Біленка, наразі зниклими без вісті вважаються ще 70 військовослужбовців ЗС України, особу 24 встановлено за аналізом ДНК, але рідні результати експертизи не визнали.

Старшого солдата Вадима Федорченка поховають завтра, 14 вересня, о 10 годині в його рідному селі Павлівка Близнюківського району Харківської області.