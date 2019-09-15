Дезертир з Чернігівщини отримав 4 роки ув’язнення



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Фото: zib.com.ua

Суд Чернігівської області, врахувавши позицію прокурора, визнав особу винною у вчинені злочину

За публічного обвинувачення військової прокуратури Чернігівського гарнізону до 4 років реального позбавлення волі засуджено військового за вчинення злочину проти порядку проходження військової служби.

Встановлено, що солдат-контрактник 29 травня 2017 року самовільно залишив місце служби в селищі Гончарівське, Чернігівського району, Чернігівської області. До 15 липня 2017 він був незаконно відсутній на службі у військовій частині, проводячи час на власний розсуд, передає Еспресо.TV.

Чернігівський районний суд Чернігівської області, врахувавши позицію прокурора, визнав особу винною у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах особливого періоду).

Чернігівський райсуд врахував також вирок Роменського міськрайонного суду Сумської області, яким цього ж військового у лютому 2019 року було засуджено також за шахрайство, та призначив йому остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки.

Як повідомлялося, ФСБ Росії завербувала українського військового і доручила йому здійснити теракт у військовій частині на Житомирщині.

Працівники СБУ передали слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону одного зі звільнених окупантами громадян України, який обвинувачується в дезертирстві.