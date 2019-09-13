На Одещині на виконанні завдання загинув співробітник СБУ



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Співробітник Центру спеціальних операцій «А» Олександр Іваньков загинув на Одещині Фото: СБУ

Трагедія сталася 11 вересня

В Одеській області під час виконання завдання загинув співробітник Центру спеціальних операцій «А» Олександр Іваньков.

Про це 13 вересня повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

«Колектив Служби безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким співробітника Центру спеціальних операцій «А» Олександра Іванькова. 11 вересня Олександр трагічно загинув на Одещині, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових», - заявили в СБУ.

В Службі безпеки повідомили, що СБУ забезпечить родині загиблого всебічну підтримку.

До слова, станом на 2018 рік, за чотири роки бойових дій на Донбасі загинуло 27 співробітників СБУ, ще 128 отримали поранення.