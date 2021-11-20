Корабель із катерами Island для України пройшов Дарданелли і прямує до Одеси

Два нових катери класу «Айленд» є частиною пакету допомоги США у сфері оборони й безпеки для України

Суховантажне судно, яке перевозить зі США в Україну два патрульних катери типу «Айленд», перетнуло Атлантичний океан і Середземне море та пройшло протоку Дарданелли для переходу у води Чорного моря. Про це повідомляє в суботу американське інформагентство Reuters.

«Судно із двома переобладнаними патрульними катерами берегової охорони США, призначеними для посилення Військово-морських Сил України, пройшло через протоку Дарданелли в суботу», – зазначається в повідомленні.

Два нових катери класу «Айленд» є частиною пакету допомоги США у сфері оборони й безпеки для України. Вони були завантажені на судно для перевезення морем та відбули з порту Балтімора (США) в напрямку Одеси 8 листопада.

Як повідомлялося раніше, із Балтімора до Одеси вирушили два американські патрульні катери класу Island.

«Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО», – йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Патрульні катери типу Айленд (англ. Island) – це клас швидкохідних патрульних катерів для Берегової охорони США, призначений для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах.

Раніше у жовтні в Одесу прибуло науково-дослідницьке судно, яке подарувала Бельгія (фото).

Кабінет міністрів України схвалив виділення коштів для придбання науково-дослідного судна – криголаму – для антарктичних експедицій. Попередньо Велика Британія й Україна домовилися про продаж «Джеймс Кларк Росс» за $5 млн.

У грудні минулого року міністр оборони України Андрій Таран підписав угоду з турецькими компаніями про передачу технологій і виробництво корветів для потреб українського флоту. Згодом зʼявилася інформація, що перший турецький корвет класу Ada для Військово-морських сил України буде побудований за формулою 50:50 з Україною, а його готовність до випробувань очікується на рівні 2023 року. При цьому будівництво українського корвету зупинено після банкрутства суднобудівного заводу у Миколаєві.

Раніше Україна планувала створення вітчизняного «москітного» флоту з переданих кораблів Mark VI та Island а також вітчизняних «Гюрза» та «Лань».