The New York Times: Развідка США попередила союзників про ймовірне вторгнення Росії в Україну

Вашингтон вважає, що для запобігання конфлікту залишилося мало часу, і закликає розробити спільні військові та економічні заходи для стримування Москви

Розвідка США попередила європейських союзників про можливе «військове вторгнення» Росії на територію України. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських і європейських чиновників.

За словами джерел видання, Росія поки не вирішила, що робитиме з військами, які зібрала поблизу українського кордону, проте у владі США серйозно ставляться до загрози вторгнення і не вважають, що це блеф.

На думку розвідки, «залишилося мало часу», щоб перешкодити Росії почати військові дії на Україні, пише газета. У зв'язку з цим Вашингтон закликає європейські країни розробити пакет спільних економічних і військових заходів для стримування Москви.

Раніше на цьому тижні Брюссель відвідала глава Національної розвідки США Евріл Хейнс. Серед «короткострокових загроз», які вона обговорювала з європейськими колегами, були і зростаючі побоювання про дії Росії на кордоні з Україною, відзначили співрозмовники NYT.

Як пише газета, США заявили союзникам, що російська влада «розчарована» процесом мирного врегулювання, запущеним Францією і Німеччиноюув 2014 році після входження Криму до складу Росії і початку збройного конфлікту на сході України. Кілька колишніх чиновників повідомили виданню, що президент Росії Володимир Путін, можливо, має намір взяти під контроль більшу частину сусідньої держави і забезпечити сухопутний коридор між невизнаними республіками Донбасу і Кримом. Найближчі кілька місяців, на думку Путіна, представляють «унікальну» можливість для таких дій, відзначають аналітики.

У Сенаті США запропонували заздалегідь внести в оборонний бюджет пункт про санкції проти Росії на випадок її вторгнення на Україну. Згідно з поправкою, розробленою головою комітету із зовнішньої політики Робертом Менендесом, відразу після початку військових дій з боку Росії США введуть обмеження проти ряду військових посадових осіб, а також російських банків, державних компаній і підприємств нафтогазової галузі. Під санкції, зокрема, можуть потрапити компанії, пов'язані з газопроводом «Північний потік – 2».

Нагадаємо, у Вашингтоні відбулася зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра оборони США Ллойда Остіна. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години.

До слова, президент РФ Володимир Путін, який окупував Крим та почав війну на Донбасі, заявив, що Росія – це миролюбна держава.

До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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