Турчинов запропонував нагородити всіх, хто проводив операцію із затримки «вагнерівців»

В той час, коли увесь світ аплодує українським спецслужбам, вважаючи, що це була унікальна операція, наше військово-політичне керівництво їх звільняє з посад та переслідує, – Турчинов

Прийде час і всі, хто проводив і організовував операцію із затримки «вагнерівців», будуть героями України та матимуть державні нагороди. Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов напередодні в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна», інформує eurosolidarity.

Він повідомив, що колишнього голову ГУР МО Василя Бурбу звільнили наступного дня після того, як той запропонував Зеленському перевірити на детекторі брехні всіх, хто був у кабінеті під час наради, де обговорювалися питання спеціальної операції із захоплення «вагнерівців».

«В той час, коли увесь світ аплодує українським спецслужбам, вважаючи, що це була унікальна операція, наше військово-політичне керівництво їх звільняє з посад та переслідує», – сказав керівник ЦШ ЄС.

Попри те, що спецоперація була зірвана, розвідники, які займалися нею, провели колосальну роботу з документування свідчень та ідентифікації тих російських військових злочинців, які вбивали українців на Донбасі та були причетні до збиття малазійського «Боїнга».

Турчинов пояснив, що попри те, що спецоперація була зірвана, розвідники, які займалися нею, провели колосальну роботу з документування свідчень та ідентифікації тих російських військових злочинців, які вбивали українців на Донбасі та були причетні до збиття малазійського «Боїнга».

«Вагнерівці» представляли свої російські нагороди, військові квитки, розповідали скільки і як вони вбивали людей», – зазначив екссекретар РНБО України, наголосивши, що зібраний колосальний масив інформації, який свідчить про пряму відповідальність політичного керівництва РФ за війну в Україні і вбивства українців.

«Саме тому, – повідомив Турчинов, – рік тому він вийшов з цього приводу на прес-конференцію, щоб зібрані матеріали не були знищені». «Влада не просто брехала, що ніякої операції не було, а й поставила задачу звільнити всіх до неї причетних. Спробували знищити фактично всю інформацію: хто був на нарадах у президента, хто підписував накази, узгоджував позиції», – сказав він, додавши, що передаючи інформацію журналістам, наші офіцери рятували цінні розвідматеріали, які вони змогли отримати, ризикуючи власним життям.

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» закликає негайно провести об’єктивне розслідування «Вагнергейту», покарати винних у державній зраді і захистити українських розвідників.

Як відомо, Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Водночас українські слідчі побоялися допитати Зеленського.