В Егейському морі зазнало аварії судно з 14 українцями



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Корабель втратив керування та отримав крен Фото: Maritime buletin

Судно New Leo під прапором Ліберії прямувало до Туреччини, однак потрапило в сильний шторм між островами Лесбос і Скірос

В Егейському морі неподалік берегів Греції через шторм зазнало аварії судно New Leo, на борту якого перебували 14 українців.

Про це повідомляє видання Maritime buletin.

Згідно з інформацією, судно New Leo під прапором Ліберії вийшло з грецького порту Елефсин і прямувало до Туреччини, однак потрапило в сильний шторм між островами Лесбос і Скірос, через що відбулося зміщення вантажу.

Внаслідок цього судно втратило керування та отримало крен. Грецька берегова охорона та ВМС спільно провели рятувальну операцію, 14 членів екіпажів, усі громадяни України, були доправлені у безпечне місце.

Погодні умови на морі в регіоні сягають восьми балів за шкалою Бофорта (короткі, добре виражені хвилі).

У район аварії направляли два кораблі берегової охорони і два вертольоти ВПС Греції.