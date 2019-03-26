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    Король Йорданії скасував візит до Румунії

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    Король Йорданії скасував візит до Румунії

    Рішення було прийнято «на знак солідарності з Єрусалимом»

    Король Йорданії Абдалла II скасував візит до Румунії на знак протесту проти заяви прем'єр-міністра країни Віорики Денчиле про переїзд румунського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима.

    Про це повідомляє АР.

    «Король Йорданії Абдалла II скасував візит до Румунії на знак протесту проти підтримки прем'єр-міністром країни визнання Єрусалима столицею Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.

    Рішення було прийнято «на знак солідарності з Єрусалимом».

    Як зазначає видання, король Абдалла II повинен був відвідати Румунію пізніше у понеділок.

    Як повідомлялося, у неділю у Вашингтоні прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле заявила, що Румунія перенесе своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима. Однак президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що прем'єр-міністр не консультувалася з ним з приводу такого рішення.

    Раніше він закликав правлячу в країні коаліцію на чолі з Соціал-демократичною партією утриматися від прийняття таких рішень до підписання угоди про мир на Близькому Сході.

    Румунія посольство президент
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