Король Йорданії скасував візит до Румунії
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Рішення було прийнято «на знак солідарності з Єрусалимом»
Король Йорданії Абдалла II скасував візит до Румунії на знак протесту проти заяви прем'єр-міністра країни Віорики Денчиле про переїзд румунського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима.
Про це повідомляє АР.
«Король Йорданії Абдалла II скасував візит до Румунії на знак протесту проти підтримки прем'єр-міністром країни визнання Єрусалима столицею Ізраїлю», - йдеться в повідомленні.
Рішення було прийнято «на знак солідарності з Єрусалимом».
Як зазначає видання, король Абдалла II повинен був відвідати Румунію пізніше у понеділок.
Раніше він закликав правлячу в країні коаліцію на чолі з Соціал-демократичною партією утриматися від прийняття таких рішень до підписання угоди про мир на Близькому Сході.