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Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Прогноз погоди в Україні 19 листопада
Фото: glavcom.ua

У деяких регіонах України буде достатньо тепло, але вітряно

У частині України у вівторок, 19 листопада, прогнозують дощі із мокрим снігом. Подекуди буде сильний вітер. Однак у деяких областях прогнозується ще до 12 градусів тепла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

«У західних, вночі і в північних областях невеликий дощ з мокрим снігом» , – кажуть в Укргідрометцентрі.

На решті території цього дня буде без опадів.

Вітер прогнозується південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, а у Карпатах – місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть від +3°C до -2°C. Удень очікується +3-8°C, у південній частині – навіть до +12°C.

Прогноз погоди в Україні
Прогноз погоди в Україні
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області у вівторок, 19 листопада, хмарно з проясненням, вночі невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без опадів. Повітря в регіоні максимально прогріється до +8°С.

У Києві хмарно з проясненням, уночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Температура вночі від 3°С тепла до 2°С морозу, вдень 3-8°С тепла.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер Київ Україна

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