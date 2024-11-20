Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада

На більшості території України пройдуть дощі

Погода в Україні у середу, 20 листопада, буде хмарною та вітряною у більшості регіонів. Синоптики прогнозують пориви вітру до 20 м/с, на заході можливі значні дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з прогнозом, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат – 25-30 м/с.

Стовптики термометрів вдень показуватимуть від +7 до +12°C, а у західних регіонах очікується від +1 до +6°C. Вночі температура по Україні буде від +4 до -1°C. У півдненних областях України вночі синоптики прогнозують від +2 до +7°C, вдень буде від +10 до +15°C.

Прогноз погоди 20 листопада Фото: Укргідрометцентр

На Київщині у вівторок буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Температура по області вночі від +4 до -1°C, вдень від +7 до +12°C.

У Києві вночі очікується до +2°C, вдень близько +10°C.