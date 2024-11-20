The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна

Україна має достатню кількість пускових установок

Україна наразі має близько 50 ракет Аtaсms, які здатні завдавати ударів по об’єктах на території Росії. Ці далекобійні ракети є рідкісними й високо цінуються в усьому світі. США постачають їх до низки країн, зокрема Австралії, Південної Кореї, Румунії, Греції, Туреччини, Польщі та Марокко. Про це повідомляє The Times.

Україна має достатньо реактивних систем залпового вогню M142 Himars і M270 MLRS, які можуть використовувати ці ракети.

Водночас, через обмежену кількість Аtaсms, українському військовому керівництву доведеться ретельно обирати цілі для ударів на території Росії.

Виробництвом Аtaсms займається компанія Lockheed Martin. Це високоточні ракети великої дальності, що запускаються з реактивних систем залпового вогню й керуються за допомогою GPS.

Ракета оснащена осколковою боєголовкою вагою близько 227 кг, а максимальна дальність її польоту становить 300 км.

До слова, Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Нагадаємо, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.