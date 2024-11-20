Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна
Західні ЗМІ повідомили, скільки ракет дальньої дії має Україна
фото з відкритих джерел

Україна має достатню кількість пускових установок

Україна наразі має близько 50 ракет Аtaсms, які здатні завдавати ударів по об’єктах на території Росії. Ці далекобійні ракети є рідкісними й високо цінуються в усьому світі. США постачають їх до низки країн, зокрема Австралії, Південної Кореї, Румунії, Греції, Туреччини, Польщі та Марокко. Про це повідомляє The Times.

Україна має достатньо реактивних систем залпового вогню M142 Himars і M270 MLRS, які можуть використовувати ці ракети.

Водночас, через обмежену кількість Аtaсms, українському військовому керівництву доведеться ретельно обирати цілі для ударів на території Росії.

Виробництвом Аtaсms займається компанія Lockheed Martin. Це високоточні ракети великої дальності, що запускаються з реактивних систем залпового вогню й керуються за допомогою GPS.

Ракета оснащена осколковою боєголовкою вагою близько 227 кг, а максимальна дальність її польоту становить 300 км.

До слова, Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Нагадаємо, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

Читайте також:

Теги: ЗМІ США війна Україна президент ракета ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зі служби Сергія комісували через проблеми зі здоров'ям
Оперний співак 13 місяців провів на фронті: історія ветерана з Дніпра
20 жовтня, 17:07
В одній із ворожих частин Луганська чоловіки масово зникають за кілька днів після прибуття
У військовій частині в окупованому Луганську масово зникають чоловіки
22 жовтня, 09:40
Північнокорейських військових було перекинуто в Курську область
Генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України
28 жовтня, 13:42
Морські котики армії США на бойовій позиції під час перебування контингенту з місією в провінції Капіса, Афганістан
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
28 жовтня, 21:23
Внаслідок атаки безпілотника сталось загоряння на другому та третьому поверхах девʼятиповерхівки
Атака на Київ, солдати КНДР в Україні та порада від Байдена: головне за ніч
30 жовтня, 06:58
Раніше аналітики повідомляли про нові просування окупаційних військ Росії на сході України
Російські десантники прорвалися на околицю Куп'янська: влада повідомила деталі
14 листопада, 11:05
Подоляк відреагував на інформацію про те, що в Україні відбудуться вибори у 2025 році
Україна проведе вибори навесні 2025 року? Подоляк відреагував на статтю The Economist
13 листопада, 19:25
Несподіваний кандидат в міністри оборони США
Нова команда Трампа. Вибір глави Пентагона здивував усіх союзники
13 листопада, 22:45
В аеропорту Далласа трапилась стрілянина
Під час стрілянини в аеропорту США куля потрапила в літак
16 листопада, 23:23

Політика

The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна
Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін – The Washington Post
Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін – The Washington Post
Компанія Маска SpaceX запустила ракету: Трамп особисто спостерігав
Компанія Маска SpaceX запустила ракету: Трамп особисто спостерігав
Ворота героїв у Відні підсвітили національними кольорами України
Ворота героїв у Відні підсвітили національними кольорами України
«Путін не має милосердя»: президент Австрії закликав припинити війну
«Путін не має милосердя»: президент Австрії закликав припинити війну
Росіяни скаржаться на масову атаку безпілотників по всій країні
Росіяни скаржаться на масову атаку безпілотників по всій країні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 листопада 2024
29K
Російський полк 20-ї мотострілецької дивізії дезертував з фронту: названо кількість солдат
18K
Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року
15K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
7580
Втрати ворога станом на 19 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві третя тривога за ніч
Сьогодні, 05:37
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua