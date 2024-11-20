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За 2024 рік в Саудівській Аравії страчено рекордну кількість іноземців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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За 2024 рік в Саудівській Аравії страчено рекордну кількість іноземців
У Саудівській Аравії цього року страчено велику кількість людей
фото із відкритих джерел

Саудити стратили 101 іноземця

У Саудівській Аравії за неповний 2024 рік було страчено рекордну кількість іноземців – трохи більше 100. Про це пише Middle East Monitor посилаючись на дані агенції AFP.

У місті Наджран, розташованому на південному заході королівства, 16 листопада було страчено громадянина Ємену, засудженого за контрабанду наркотиків.

За даними AFP, заснованими на інформації, опублікованій у державній пресі Саудівської Аравії, за неповний 2024 рік у королівстві смертний вирок ухвалили стосовно 101 іноземця. Це майже втричі більше, ніж у 2023 та 2022 роках. Тоді саудівська влада страчувала по 34 іноземці.

«Ще ніколи раніше в Саудівській Аравії не було страчено понад 100 іноземців за рік» , – сказав юридичний директор Європейської саудівської організації з прав людини (SOHR) Таха Альхадж. SOHR, що базується в Берліні, заявила, що кількість страт цього року вже побила рекорд.

За неповний 2024 рік у Саудівській Аравії було страчено загалом 274 особи.

За інформацією правозахисної організації Amnesty International, у 2023 році в королівстві було страчено третю за величиною кількість ув'язнених у світі після Китаю та Ірану. 

До слова, друга в історії Сполучених Штатів смертна кара із застосуванням азоту відбулася в американському штаті Алабама. Цей метод було розкритиковано після того, як до нього вдалися в січні цього року в тому ж штаті. 

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Теги: іноземці Саудівська Аравія рекорд смертна кара вирок влада

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