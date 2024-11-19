Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч

Росіяни атакували «Шахедами» Сумщину, відомо про загиблих

Через удар російських БпЛА у Глухові, що на Сумщині, є загиблі та поранені, а також руйнування у багатоповерхівці. «Хезболла» та Ліван погодилися на пропозицію США про припинення вогню з Ізраїлем. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 19 листопада, щоб ви були в курсі подій:

У Глухові з-під завалів дістали тіла матері і дитини: продовжується рятувальна операція

Росіяни напередодні атакували Глухів, що у Сумській області. Ворог поцілив у багатоповерхівку. Станом на 05:00 відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів талі матері та дитини. Про це інформує Глухів.Інфо у повідомленні у соцмережах.

«У Глухові, де після влучання росіян, обвалилася частина багатоповерхівки, з-під завалів дістали тіла матері і дитини. На жаль, вони загинули...», – йдеться у дописі.

Точна кількість загиблих і поранених у Глухові ще не відома.

Ліван та «Хезболла» погодилися з пропозицією США щодо припинення вогню з Ізраїлем

Письмове погодження про припинення вогню угруповання надіслали послу США в Лівані.

Як зазначив помічник спікера ліванського парламенту Алі Хассан Халіль, у понеділок Ліван передав письмову відповідь американському послу в країні. Тим часом спеціальний представник Білого дому Амос Хохштейн вирушив до Бейрута для подальших переговорів. «Хезболла» підтримала ініціативу свого союзника – спікера парламенту Набіха Беррі – щодо переговорів про перемир'я.

«Ліван висловив свої зауваження до документа в позитивному ключі. Усі наші коментарі підтверджують суворе дотримання положень резолюції 1701», – заявив Халіль.

Як уточнює Reuters, йдеться про резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН, яка завершила війну між «Хезболлою» та Ізраїлем у 2006 році.

США оновили дані про кількість військ КНДР на Курщині

Міністерство оборони США надало оновлену оцінку щодо участі військових із Північної Кореї у війні проти України на боці Росії, повідомивши про перекидання понад 11 тис. солдатів КНДР до Курської області. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає кореспондент «Укрінформ».

«За нашими оцінками, до Курської області, ймовірно, передислокувалися понад 11 тисяч північнокорейських військових», – зазначила представниця американського оборонного відомства.

Вона також нагадала, що минулого тижня кількість військовослужбовців із КНДР, за даними Пентагону, оцінювалася у 10–11 тис.

Аналітики Deep State повідомили, де просунувся ворог

Мапу бойових дій на фронті оновлено. Про це інформують аналітики каналу Deep State у своєму Телеграм-каналі.

Зокрема, ворог просунувся у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках, біля Часового Яру, Погребків, Юріївки, Роздольного.

Як повідомили у Генштабі, російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України два ракетні удари із використанням двох ракет, 65 авіаударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 678 дронів-камікадзе та здійснили понад 3930 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

«Президент» Абхазії Бжанія подав у відставку

Нещодавно в окупованій Абхазії, яка є частиною Грузії, почалися протести через «інвестиційну угоду» з Росією. У відповідь на це так званий «президент республіки» Аслан Бжанія оголосив про свою відставку. Про це повідомляється через офіційний Telegram-канал пресслужби «глави» Абхазії.

У заяві йдеться, що рішення про відставку було ухвалено після переговорів між представниками опозиції та «влади республіки».

Згідно з угодою, протестувальники повинні залишити урядові будівлі в Абхазії до 19 листопада, тобто сьогодні. Якщо вимоги не будуть виконані, заява Бжанії буде відкликана. У разі виконання вимог мітингувальниками, «парламент» Абхазії розгляне питання про його відставку.

США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН

Сполучені Штати фактично звинуватили Китай у дволикості на засіданні Ради Безпеки ООН, зазначивши, що Пекін одночасно заявляє про підтримку миру, суверенітету та територіальної цілісності України, але при цьому продовжує підтримувати військово-промисловий комплекс Росії.

Про це заявив у понеділок заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд, відповідаючи на виступ представника китайської делегації в Раді Безпеки ООН. Таку інформацію передає кореспондент Укрінформу.

«Країни не можуть стверджувати, що підтримують мир, суверенітет і територіальну цілісність України, коли одночасно здійснюють дії, які підривають ці принципи», – підкреслив представник американської делегації.