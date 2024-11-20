Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
Марія Берлінська висловилася про мобілізацію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Марія Берлінська: Ці три слова відновлять віру

Президент України Володимир Зеленський має зробити таку заяву щодо мобілізації: «Служити будуть всі». Волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська вважає, що саме ці три слова відновлять віру українців.

«Я бачу в суспільстві тотальний запит на справедливість. Бачу, як навіть в дуже дієвих, порядних, патріотичних людей опускаються руки від новин про прокурорів-інвалідів, про кілограми кешу в матрацах мсеківців, про депутатів батальйону «Монако» і так званих «волонтерів» на Ламборджині», – йдеться у дописі волонтерки.

Марія Берлінська зауважує, що російські спецслужби бачать розколи в українському суспільстві і б'ють своїми ІПСО саме туди.

«І тут дуже не вистачає трьох слів. Всього трьох, але сказаних зі стратегічного рівня, від керівництва держави. Це має бути сказано і зроблено, жорстко, але по дорослому і чесно. Всього три слова: Служити будуть всі. Депутати, судді, прокурори, чиновники, мсеківці, мери, олігархи, їхні родичі і друзі. Бізнес-партнери, міністри, бандити, контрабандисти, рок-зірки, актори, директори підприємств і дипломати», – зауважує Берлінська.

Берлінська вважає, що фронт мають пройти всі. За її словами, кожен, як мінімум один рік має відчути, що таке війна.

«Мені здається, якщо це буде чесно виконано – ці три слова відновлять віру. Ту віру, яка нас тримала в перші місяці війни. Ту, з якою ми відбивали Київ, Сумщину, Чернігівщину, Херсонщину, Харківщину. Віра найсильніша зброя. Потрібно відновити довіру в нашому племені, довіру через справедливість», – наголосила Берлінська.

Нагадаємо, що уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, було виявлено низку проблемних моментів.

Також з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації буде здійснюватися виключно в електронному форматі через портал «Дія». Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте також:

Теги: влада Володимир Зеленський військовозобов'язаний українці Марія Берлінська війна мобілізація Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російських воєнних пабліках це фото радо перепощують
Цю картинку треба показувати в шкільних підручниках
12 листопада, 10:47
21 жовтня до Києва приїхав очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін
До Києва прибув глава Пентагону Остін: мета візиту
21 жовтня, 09:09
Україна має весь час перебувати у готовності на випадок можливих бойових дій
Комбат 3-ї штурмової бригади пояснив, чого Україні варто навчитися в Ізраїлю
26 жовтня, 16:05
Блінкен додав, що росіяни навчають солдатів із КНДР артилерії, БпЛА, базовим піхотним операціям, зокрема, з розчищенням окопів
Блінкен заявив про вісім тисяч військових із КНДР у Курській області Росії
31 жовтня, 21:02
Партизани провели агітацію в Санкт-Петербурзі
Агенти «АТЕШ» провели агітаційну роботу в Санкт-Петербурзі
4 листопада, 23:56
Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон на 11 населених пунктів області
Росіяни минулої доби поранили чотирьох жителів Херсонщини
4 листопада, 09:13
WSJ розкрила деталі «мирного плану» Трампа для України
Відмова від НАТО і заморозка фронту? Банкова прокоментувала чутки про «мирний план» Трампа
7 листопада, 11:51
Росіян можуть відключити від світової мережі Інтернет
Росія готується до відключення від світового Інтернету
14 листопада, 22:48
У Глухові є загиблі після атаки дрона
У Глухові з-під завалів дістали тіла матері і дитини: продовжується рятувальна операція
Вчора, 05:46

Суспільство

У низці областей України скасовано графіки відключень світла
У низці областей України скасовано графіки відключень світла
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
Добровольцем став на оборону Батьківщини. Згадаймо Івана Салецького
Добровольцем став на оборону Батьківщини. Згадаймо Івана Салецького
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Всесвітній день дитини: найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
«Ситуація жахлива». Ветеран, який залишився без ніг, розповів, що треба змінити в лікарнях
«Ситуація жахлива». Ветеран, який залишився без ніг, розповів, що треба змінити в лікарнях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 листопада 2024
20K
Зеленський повідомив про приємний сюрприз для школярів із наступного року
19K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
16K
Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів: затримано посадовців МСЕК
9127
Президент зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Новини

У Києві третя тривога за ніч тривала більше двох годин
Сьогодні, 08:10
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 06:00
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua