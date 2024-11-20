Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський

Марія Берлінська: Ці три слова відновлять віру

Президент України Володимир Зеленський має зробити таку заяву щодо мобілізації: «Служити будуть всі». Волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська вважає, що саме ці три слова відновлять віру українців.

«Я бачу в суспільстві тотальний запит на справедливість. Бачу, як навіть в дуже дієвих, порядних, патріотичних людей опускаються руки від новин про прокурорів-інвалідів, про кілограми кешу в матрацах мсеківців, про депутатів батальйону «Монако» і так званих «волонтерів» на Ламборджині», – йдеться у дописі волонтерки.

Марія Берлінська зауважує, що російські спецслужби бачать розколи в українському суспільстві і б'ють своїми ІПСО саме туди.

«І тут дуже не вистачає трьох слів. Всього трьох, але сказаних зі стратегічного рівня, від керівництва держави. Це має бути сказано і зроблено, жорстко, але по дорослому і чесно. Всього три слова: Служити будуть всі. Депутати, судді, прокурори, чиновники, мсеківці, мери, олігархи, їхні родичі і друзі. Бізнес-партнери, міністри, бандити, контрабандисти, рок-зірки, актори, директори підприємств і дипломати», – зауважує Берлінська.

Берлінська вважає, що фронт мають пройти всі. За її словами, кожен, як мінімум один рік має відчути, що таке війна.

«Мені здається, якщо це буде чесно виконано – ці три слова відновлять віру. Ту віру, яка нас тримала в перші місяці війни. Ту, з якою ми відбивали Київ, Сумщину, Чернігівщину, Херсонщину, Харківщину. Віра найсильніша зброя. Потрібно відновити довіру в нашому племені, довіру через справедливість», – наголосила Берлінська.

Нагадаємо, що уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За результатами аудиту підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників, було виявлено низку проблемних моментів.

Також з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації буде здійснюватися виключно в електронному форматі через портал «Дія». Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.