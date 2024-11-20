Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч

За інформацією аналітиків Bild, окупанти увійшли в центр Часового Яру

Окупаційні війська просуваються східними регіонами України. Напередодні аналітики західних ЗМІ заявили, що російська армія увійшла в центральну частину Часового Яру. Національна збірна України з футболу змогла пробитись в плей-оф Ліги націй, перегравши Албанію. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Росіяни увійшли в центр Часового Яру – Bild

Російські війська зайшли в центральну частину міста Часів Яр на Донеччині, де бої тривають уже понад пів року.

Як зазначає аналітик видання BILD Юліан Рьопке, Часів Яр знаходиться на височині та захищений із східного боку водним каналом Сіверський Донець – Донбас, що довгий час стримувало просування російських сил.

Однак тепер окупантам вдалося подолати цей природний бар’єр, і, за опублікованими відеоматеріалами вуличних боїв, підрозділи РФ майже дісталися стадіону «Авангард», розташованого в центрі міста.

Збірна України вийшла у плей-оф Ліги націй, перегравши Албанію, під час святкування голу гравці згадали про тисячний день війни

Збірна України з футболу провела останній поєдинок у 2024 році у рамках розіграшу Ліги націй. Щоб потрапити до плей-оф турніру, підопічним Сергія Реброва потрібно було перемагати албанців та сподіватися, що у паралельному матчі грузини не зможуть виграти у Чехії. Матч в Албанії завершився із рахунком 2-1 на користь українців, аналогічний рахунок зафіксовано і в матчі збірних Чехії та Грузії (2-1). Саме тому збірна України посіла у своїй групі друге місце та очікуватиме на суперника в раунді плей-оф Ліги націй для можливості підвищення у класі.

Олександр Зінченко відкрив рахунок у матчі проти збірної команди Албанії та присвятив цей гол тисячному дню війни. Футболіст та його партнери по команді продемонстрували під час святкування голу символічну футболку збірної із номером «1000».

Росіяни завдали удар по цивільній забудові на Запоріжжі

Російські окупанти завдали удару по населеному пункту в Запорізькій області, обстрілявши житлову забудову.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. «Росіяни атакували населений пункт у Запорізькій області. За попередніми даними, удар припав на житлову забудову», – зазначив Федоров.

У Києві тричі за ніч лунала повітряна тривога

Зранку, 20 листопада о 05:37 втретє за ніч у Києві оголошено тривогу. Раніше вночі о 03:05 у Києві було оголошено повітряну тривогу через рух безпілотників з Півдня. Також ввечері, 19 листопада о 23:20 у Києві також було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про роботу ППО в межах столиці.

Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін – The Washington Post

Двоє американських посадовців повідомили, що президент США Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни. Цей крок має на меті посилити оборону Києва перед наступом російських військ, однак викликав критику з боку організацій, які виступають за контроль над озброєнням. Про це пише видання The Washington Post.

Рішення було ухвалене невдовзі після дозволу Білого дому надання Україні потужних ракетних систем далекого радіусу дії для ударів по території Росії. Цей крок є частиною термінових заходів, спрямованих на підтримку Києва в умовах загострення військового протистояння.

Компанія Маска SpaceX запустила ракету: Трамп особисто спостерігав

Компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила запуск надважкого космічного апарата багаторазового використання Super Heavy-Starship. На старті був присутній обраний президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє CBS News.

З космодрому SpaceX у Бока-Чіка, штат Техас, на узбережжі Мексиканської затоки, було запущено найпотужнішу ракету у світі. Через дві з половиною хвилини після старту запрацювали всі шість двигунів космічного корабля Raptor, а надважкий прискорювач Super Heavy від’єднався, змінив курс і почав повертатися до місця запуску.

Росіяни скаржаться на масову атаку безпілотників по всій країні

Росіяни повідомили про атаку дронів на своїй території. Про це інформує Міністерство оборони Росії.

Зокрема, за їхніми словами, з 21:00 до 23:55, під час спроби «київського режиму» здійснити «терористичну атаку» з використанням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Росії, черговими засобами ППО було нібито знищено 42 українські БПЛА літакового типу.

Росія стверджує, що над Брянською областю знищено 32 БПЛА, п’ять – над Смоленською областю, два – над Московською областю, і по одному БПЛА збито над Курською, Орловською та Ростовською областями.