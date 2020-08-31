Керівник Світової організації торгівлі йде з посади достроково



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Роберто Азеведо надалі працюватиме у міжнародній компанії Pepsi

62-річний бразилець перебуває на посаді глави СОТ з вересня 2013 року

Роберто Азеведо, 62-річний глава Світової організації торгівлі (СОТ) достроково залишає свою посаду.

Про це повідомляє The Economist.

Видання повідомляє, що Азеведо надалі працюватиме у міжнародній компанії Pepsi.

На даний момент країни-члени організації ще не домовилися про призначення виконувача обов’язків глави СОТ.

Зазначимо, у середині травня у ЗМІ вперше з’явилася інформація, що Азеведо може залишити свою посаду до закінчення своїх повноважень у 2021 році

62-річний бразилець перебуває на посаді глави СОТ з вересня 2013 року, а його другий чотирирічний термін розпочався у вересні 2017 року.