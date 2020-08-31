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    Керівник Світової організації торгівлі йде з посади достроково

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    Роберто Азеведо&nbsp;<span>надалі працюватиме у міжнародній компанії Pepsi</span> - Керівник Світової організації торгівлі йде з посади достроково
    Роберто Азеведо надалі працюватиме у міжнародній компанії Pepsi

    62-річний бразилець перебуває на посаді глави СОТ з вересня 2013 року

    Роберто Азеведо, 62-річний глава Світової організації торгівлі (СОТ) достроково залишає свою посаду.

    Про це повідомляє The Economist.

    Видання повідомляє, що Азеведо надалі працюватиме у міжнародній компанії Pepsi.

    На даний момент країни-члени організації ще не домовилися про призначення виконувача обов’язків глави СОТ.

    Зазначимо, у середині травня у ЗМІ вперше з’явилася інформація, що Азеведо може залишити свою посаду до закінчення своїх повноважень у 2021 році

    62-річний бразилець перебуває на посаді глави СОТ з вересня 2013 року, а його другий чотирирічний термін розпочався у вересні 2017 року.

    Торік стабільність роботи СОТ була порушена, коли США заблокували нові призначення до апеляційної палати органу, де слухаються торгівельні спори між країнами. Тож з 11 грудня в СОТ не слухаються справи через недостатню кількість членів апеляційної палати.

    економіка СОТ торгівля бізнес фінанси
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