Керівник Світової організації торгівлі йде з посади достроково
Роберто Азеведо надалі працюватиме у міжнародній компанії Pepsi
62-річний бразилець перебуває на посаді глави СОТ з вересня 2013 року
Роберто Азеведо, 62-річний глава Світової організації торгівлі (СОТ) достроково залишає свою посаду.
Про це повідомляє The Economist.
Видання повідомляє, що Азеведо надалі працюватиме у міжнародній компанії Pepsi.
На даний момент країни-члени організації ще не домовилися про призначення виконувача обов’язків глави СОТ.
Зазначимо, у середині травня у ЗМІ вперше з’явилася інформація, що Азеведо може залишити свою посаду до закінчення своїх повноважень у 2021 році
62-річний бразилець перебуває на посаді глави СОТ з вересня 2013 року, а його другий чотирирічний термін розпочався у вересні 2017 року.