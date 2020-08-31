Справа Марківа: суд Мілана розгляне апеляцію через місяць



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У липні минулого року італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі Фото: РБК-Україна

Україна сподівається, що Апеляційний суд в Мілані неупереджено розгляне питання щодо Віталія Марківа

В Італії суд розгляне апеляцію нацгвардійця Віталія Марківа через місяць. Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Через місяць розпочнеться розгляд апеляції нашого громадянина Віталія Марківа за абсурдним звинуваченням у вбивстві журналістів», - сказав він.

«Ми сподіваємось на те, що Апеляційний суд в Мілані розгляне це питання неупереджено. Я розумію, що розгляд судом присяжних в Павії, у невеликому містечку, де народився загиблий Рокелле, було ускладнено суб’єктивним поглядом, і сподіваюсь, що розгляд в центрі юстиції в Мілані буде неупередженим», - підкреслив Аваков.

Відзначимо, що Марківа звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Відповідаючи на запитання журналістів, він також уточнив, що троє журналістів, серед яких був і Андреа Рокеллі, у 2014 році поїхали знімати так званий «бронепоїзд» з дозволу бойовиків.

«Їм це дозволили бойовики, вони на це не запитували дозвіл в української армії чи української влади. Більше того, поїхали туди, не дивлячись на заборону, яку Фабріціо Романо, тодішній посол Італії в Україні, делегував усім своїм громадянам: не можна відвідувати зону антитерористичних дій, оскільки це небезпечно», - розповів міністр.

«Віталій Марків, наш український солдат не має ніякого відношення до вбивства журналістів Андрія Рокелле і Андрія Миронова. Наше слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа», - додав Аваков.

Слідчий МВС Максим Ціцкарідзе продовжив, що у справі допитали 70 свідків, щоб довести невинність Віталія Марківа.

«Встановлено хронології артилерійського обстрілу, а також проведено допит 70 осіб, 20 осіб з яких перебувало на місці подій під час обстрілу, проведено 7 слідчих експериментів, а також 5 додаткових оглядів місця події», - підкреслив він.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Будучи заступником генерального прокурора України Євген Єнін сказав, що вважає вирок для нацгвардійця Віталія Марківа «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена».

5 червня цього року міністр Арсен Аваков сказав, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

Нацгвардійця Марківа, який має подвійне громадянство України та Італії, затримали в Італії 30 червня 2017 року за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

У 2014 році кримінальну справу за фактом подій, під час яких загинув Роккеллі, розпочала Служба безпеки України, розслідування було призупинено на час проведення бойових дій. У листопаді 2019 року справу було передано для розслідування до МВС України.

Прокуратура Павії просила засудити Марківа до 17 років ув'язнення за сприяння в умисному вбивстві Роккеллі. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, старший сержант Нацгвардії України Марків не скоював вбивства, але інформував керівництво НГУ про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Роккеллі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рішення італійського суду буде оскаржено.

Передбачалося, що Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне апеляційну скаргу, подану захистом Марківа, навесні 2020 року, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу засідання було відкладено на невизначений термін.