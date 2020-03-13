Коронавірус на Житомирщині: 22 людей, які контактували з інфікованою, ізолювали



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22 людей, які контактували з інфікованою жінкоюу Радомишлі, ізолювали

Всі 22 людей погодились на самоізоляцію добровільно

Через інфікування коронавірусом пенсіонерки з Радомишля на Житомирщині 22 людей, які контактували з нею, ізолювали.

Про це у коментарі hromadske повідомив глава Радомишльської райдержадміністрації Віктор Пулковський.

«Те коло людей, які безпосередньо контактували — ці люди ізольовані, і перебувають під наглядом лікарів дома», — сказав він, уточнивши, що всі ці люди погодились на самоізоляцію добровільно, а двоє з них — не місцеві, а мешканці Києва, їх ізолювали там.

«Щодо киян — це опрацьована інформація, з ними проведено бесіду, і далі контакти їхні опрацьовуються. Але вже я цього не знаю, бо я не в Києві, то вже відповідні служби працюють», — додав чиновник.

Водночас Пулковський заперечив інформацію про оголошення надзвичайного стану в районі, але допустив, що це може статись.

«Завтра (13 березня — ред.) о 9 ранку ще одне засідання — ми чекаємо вказівок від Житомира… Стан людей в Радомишлі спокійний, паніки нема. Ми досить швидко зреагували, одразу знайдені особи», — зазначив чиновник.

Він також зауважив, що раніше озвучена інформація про те, що інфікована жінка була в церкві, не підтверджена, була вона там чи ні, встановлюють.

Зазначимо, що жінка не самоізолювалась, а ходила до церкви і приймала гостей.

Також під наглядом лікарів знаходиться шестеро людей – її близькі родичі, з якими вона проживала. На даний час симптомів корона вірусу у них не виявлено.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.