Коронавірус на Житомирщині: хвора жінка відвідувала церкву і приймала гостей



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Пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині не відразу звернулась до лікарів і не самоізолювалась

3 березня у жінки погіршилось самопочуття, але вона не зверталася до лікарів, її госпіталізували 12 березня

Пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулась за допомогою лікарів і не самоізолювалась, а ходила до церкви і приймала гостей.

Про це повідомили на брифінгу Житомирської ОДА.

Так, 70-річна жінка з Житомирської області повернулась 1 березня з Польщі до Радомишля на Житомирщині.

«На жаль, пацієнтка не в перший день звернулась за допомогою. Зразу, як приїхала, не самоізолювалась, коли відчула перші симптоми захворювання», — про це заявив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

3 березня у жінки погіршилось самопочуття, але вона не зверталася до лікарів. Її госпіталізували до районної лікарні у Радомишлі 12 березня.

Медики виявили шість контактних людей, які разом із нею проживають. Вони перебувають вдома на обсервації, поки у них немає симптомів коронавірусу.

Також жінка приймала у себе вдома гостей.

«Встановлено 4 осіб, двоє з них жителі Радомишля, які перебувають вдома на обсервації. Ще двоє — жителі Києва. Вони також будуть на обсервації», — зазначив глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Також в ОДА повідомили, що 8 березня жінка відвідала церкву.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.