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    Коронавірус в Україні: МОЗ заявило про два нових випадки зараження

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    Наразі в Україні зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус&nbsp; - Коронавірус в Україні: МОЗ заявило про два нових випадки зараження
    Наразі в Україні зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус 

    Корнавірус виявлено у жінки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області

    Число заражених коронавірусом в Україні зросло до трьох осіб.

    Про це повідомили у МОЗ України.

    Повідомляється, що зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

    «Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проходить робота з контактами. Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, поки його стан задовільний», – йдеться в повідомленні.

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    Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»

     

     

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