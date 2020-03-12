Коронавірус в Україні: МОЗ заявило про два нових випадки зараження



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Наразі в Україні зафіксовано три випадки захворювання на коронавірус

Корнавірус виявлено у жінки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області

Число заражених коронавірусом в Україні зросло до трьох осіб.

Про це повідомили у МОЗ України.

Повідомляється, що зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

«Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проходить робота з контактами. Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 у чоловіка в Чернівцях, поки його стан задовільний», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.