Світ на порозі пандемії? Все, що відомо про китайський коронавірус здоров’я

Нині найважливіше питання – чи вдасться побороти короновірус (nCoV) до того, як почнеться період подорожей у період Китайського Нового року

Захворювання за три тижні поширилось на шість країн

Кількість загиблих від коронавірусу (nCoV), що походить з китайського Ухана, зросла до сімнадцяти осіб. Крім того, зареєстровано ще десятки нових випадків захворювання по всьому Китаю, у сусідніх із ним країнах та навіть у Сполучених Штатах. Таке широке поширення викликає побоювання щодо виникнення пандемії, пише CNN.

Керівники Світової організації охорони здоров'я запланували екстрену зустріч в Женеві, щоб розібратися, чи є цей спалах надзвичайною ситуацією, і які рекомендації слід розробити: потенційний транскордонний скринінг, впровадження програм лікування...

Китайські органи охорони здоров’я сьогодні заявили: в Азії вже підтверджено понад 440 випадків. Вчора перший випадок захворювання у країні підтвердили США. Зафіксовано також випадки у Південній Кореї, Таїланді та Японії. Випадки, які очікують на підтвердження, зафіксовані в Австралії.

Карта розповсюдження коронавірусу

Джерело: CNN

Китай запевняє, що вживає заходи профілактики та контролю класу А, саме такі застосовувалися під час великих спалахів, приміром, у 2009 році для боротьби з поширенням H1N1. Серед іншого, заходи передбачають обов'язковий карантин для тих, хто мав тісний контакт із зараженою людиною, а також іноземців, які прибули в країну з районів, де повідомлялося про спалах.

Лі Бін, національний комісар з питань охорони здоров'я Китаю, заявив, що чиновникам відомо про близько 2200 випадків «тісного контакту» з носіями вірусів. «Захворювання в основному передається повітряним шляхом. Існує можливість вірусної мутації та подальшого поширення захворювання», - визнав Бін. Він закликав громадськість уникати скупчення людей та мінімізувати присутність на великих зібраннях.

Нині найважливіше питання – чи вдасться побороти вірус до того, як почнеться період подорожей у період Китайського Нового року.

Китайський Місячний Новий рік (Ying Li Shing Nian) зазвичай припадає на кінець січня – початок лютого. У 2020 році дата його початку – 25 січня.

Адже йдеться про найбільшу щорічну міграцію людей на Землі, коли сотні мільйонів подорожуватимуть протягом чотирьох тижнів мандруватимуть в Китай і з нього: з кінця січня і до середини лютого. Більшість з них пересуватимуться поїздом чи літаком, підвищуючи ризик зараження, оскільки перебуватимуть у тісному контакті з іншими мандрівниками.

Китай запевняє, що вживає заходи профілактики та контролю класу А, саме такі застосовувалися під час великих спалахів, приміром, у 2009 році для боротьби з поширенням H1N1. Фото: CNN

Японія є найпопулярнішим місцем закордонних подорожей для китайців під час семиденних місячно-новорічних канікул. Далі у рейтингу популярності Сінгапур, Малайзія та Таїланд. Один з основних операторів готельної мережі Японії заявив, що не планує вживати спеціальних заходів проти загрози коронавірусу. Річ у тім, що співробітники закладу вважають неможливим носіння хірургічних масок, оскільки, на думку японців, прикривати обличчя під час відвідування гостей - це неправильно.

Інша готельна компанія планує розміщувати у вестибюлі попередження японською, англійською та китайською мовами із закликом до відвідувачів попередити персонал готелю, якщо гостю стане зле.

Що відомо про вірус

Вперше ідентифікований у Ухані в середині грудня новий коронавірус (2019-nCoV) належить до того ж сімейства інфекцій, що й тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС, англ. Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS – той самий сумнозвісний «китайський грип» 2003 року, - «Главком») та респіраторний синдром на Близькому Сході (MERS). До речі, групи коронавірусів отримали таку назву через форму білкових сполук, що нагадує «корону».

Коронавірусні інфекції найактивніше поширюються в осінньо-зимовий період

Коронавіруси передаються від тварини до тварини та інколи до людини, а також від людини до людини. За офіційними даними китайських фахівців, вірус з Уханя розповсюдився з місцевого ринку, де продавали морепродукти та живих тварин. До речі, виникнення ТГРС свого часу також було пов'язане з подібними ринками.

Представники китайської системи охорони здоров’я підтвердили передачу вірусу від людини до людини, що збільшує вірогідність його поширення. Відомий один із випадків зараження: коли 14 лікарів і медсестер оперували пацієнта, який переносив вірус, і були інфіковані. Це дозволяє припустити високу контагіозність (заразність) вірусу.

Реальна кількість нині інфікованих людей незрозуміла, офіційні дані можуть бути заниженими. Дослідження британських фахівців стверджує, що кількість людей, заражених лише в Ухані, становить у близько 1700 осіб.

Симптомами зараження є висока температура, утруднене дихання, ураження легень. Більш легкі випадки можуть нагадувати застуду або грип, і це робить діагностику нового вірусу дуже важкою. Новий вірус у важкій формі перебігу викликає розвиток пневмонії. До групи риску належать, у першу чергу, діти та літні люди.

Однак поки що кількість загиблих є відносно низькою, і майже всі вони - люди похилого віку: з понад 400 підтверджених випадків у Китаї до цього часу зафіксовано дев'ять смертей, або 2,25%. Для порівняння, від ТГРС рівень смертності становив близько 10% та він значно вищий серед уразливих груп населення.

Кевін Оліваль, еколог Альянсу EcoHealth покладає відповідальність за поширення вірусу до людини на… самих людей. «Саме по собі утримання тварин у неприродніх умовах створює ризик поширення захворювань на людину. Якщо тварини утримуються в поганих умовах та під сильним стресом, вірогідність появи та поширення вірусу зростає», - зазначив він.

Зусилля у всьому світі

В багатьох туристичних центрах у країнах, де були зафіксовані випадки зараження, вживаються заходи щодо стримування поширення вірусу. Лише тільки місто Ухань має зв'язок з більш ніж 60 закордонними напрямками через міжнародний аеропорт, тоді як Пекін, Шанхай та Шеньчжень поєднані авіамагістралями з усім світом. Наразі аеропорти по всій Азії посилили обстеження температури тіла пасажирів. Американські аеропорти також почали перевіряти громадян, які прибули з Китаю.

Однак цих зусиль може бути недостатньо, щоб зупинити поширення хвороби. За всіма ознаками, вірус має відносно тривали інкубаційний період. «Неможливо повністю запобігти в'їзду до країни носіїв хвороби. Інкубаційний період, мабуть, становить близько тижня», - пояснює головний лікар Австралії Брендан Мерфі.

У США Національний інститут охорони здоров'я працює над вакциною проти нового вірусу, однак до початку клінічних випробувань мине не менше кількох місяців, а самавакцина ж стане доступною не раніше, ніж за рік.

На відміну від ситуацій із попередніми пандеміями, міжнародна реакція не примусила себе чекати, вважає Герман Гуссенс, професор з медичної мікробіології в Університеті Антверпена та його лікарні (Бельгія).

«Зараз, на щастя, ми знаємо послідовність розповсюдження вірусу. Ці дані послідовності були оприлюднені дуже оперативно, діагностичний тест був розроблений дуже швидко. Я ніколи не бачив подібної реакції під час попередніх епідемій чи пандемій», - зазначив Госсенс та нагадав, що зимовий сезон вважається найбільш небезпечним із точки зору швидкості розповсюдження вірусу.

Прості поради від ВООЗ

Поки Всесвітня організація охорони здоров’я не розробила спеціальних рекомендацій щодо профілактики загадкового коронавірусу. Водночас у себе на сайті ВООЗ поширила універсальні поради про запобігання зараженню будь-яким коронавірусом – цю інформацію надає доктор Марія Ван Керхов, виконувачка обов’язків голови підрозділу організації із нових хвороб.

Що таке коронавірус?

Це велика родина вірусів. До якої входять, зокрема, БКРС (Близькосхі́дний коронаві́русний респіраторний синдром, англ. Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV) і ТГРС.

Звідки беруться коронавіруси?

Вони циркулюють між тваринами. Деякі коронавіруси можуть бути заразними для людей. Такі захворювання називаються антропозоонозними.

Як людина може захиститися від зараження коронавірусом?

Зазвичай коронавіруси викликають респіраторні симптоми. Ключові рекомендації наступні: гігієна рук, тобто миття їх водою з милом, а також респіраторна гігієна – тобто прикриття обличчя внутрішньою стороною ліктя під час чихання або кашлю. Потрібно також за можливості уникати контакту із тваринами, слідкувати за тим, щоб після кожного такого контакту не забувати мити руки, а також споживати м'ясо, яке пройшло ретельну термообробку (тобто не їсти напівсире).

Чи існує особливе лікування для людей, які підхопили коронавірус?

Особливого лікування коронавірусу немає – лікування у цьому випадку симптоматичне.

Використано матеріали CNN, New Atlas, National Geographic, The Week, BBC.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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