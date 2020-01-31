В Україні епідемія. Боїмося коронавірусу, а вмираємо від грипу здоров’я нації

Пік захворюваності в Україні іще попереду: він припаде на першу декаду лютого

Ані маски, ані карантин не допоможуть?

Українці панікують через китайський коронавірус, жодного випадку захворювання на який, на щастя, у нашій країні досі не зафіксовано. А от про сезонну епідемію грипу на тлі всесвітньої паніки, здається, усі забули. Тим часом, з початку сезону в Україні захворіли понад 2,5 мільйона осіб, з них померли 13. Епідеміологічний поріг вже перевищений у Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій областях. Найгірша ситуація на Одещині. У самій Південній Пальмірі на карантин закриті усі школи з 28 січня. У Миколаєві минулого тижня закрились дві школи, на поточному тижні збираються закрити ще 20. У Рівненській області закрито 39 шкіл, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, на Запоріжжі – 23, На Донеччині - 59, на Волині - сім, на Житомирщині всі школи перебувають на карантині до 5 лютого. У Києві на карантині сім шкіл, по області - більше 20. Дитячі садки наразі на карантин не закриватимуть - там захворюваність нижче, ніж у школах.

За словами медиків, пік захворюваності іще попереду: він припаде на першу декаду лютого.

Грип-2020

Всесвітня організація охорони здоров’я минулого року прогнозувала, що у світі найбільш розповсюдженими будуть чотири штами грипу: «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). На основі цих прогнозів і розроблялися полікомпонентні вакцини. Як розповіла у коментарі «Главкому» завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко, з прогнозованих чотирьох в Україні ширяться два. Принаймні, поки що. «У 99% випадків - це «Брісбен». Фіксувалися також поодинокі випадки захворюваності на грип групи Б - «Колорадо», - зазначила фахівець.

Алла Мироненко: Часто грип протікає так важко, що хворий не може піднятися з ліжка

За словами експерта, «Брісбен» - це не новий штам грипу. «Його особливість полягає у тому, що люди з груп ризику часто мають тяжкий перебіг захворювання. У першу чергу мова про хворих на цукровий діабет, бронхіальну астму, ожиріння та інші обтяжуючі стани, а також вагітні. Саме у таких людей частіше бувають ускладнення – первинна вірусна пневмонія», - пояснила Мироненко.

Втім, за словами епідеміолога, в Україні до кінця сезону може з’явитися ще один штам – «Канзас». «Якщо «Брісбен» небезпечний для груп ризику, то «Канзас» - для нещеплених людей похилого віку, які пізно звертаються за допомогою і помирають від пневмонії», - зазначила лікар. Спеціаліст також повідомила, що епідеміологи також прогнозують зростання випадків захворюваності на штам «Колорадо».

Як захиститися

«Майже 70% розповсюджувачів вірусів, у тому числі грипу, – школярі. Це притаманно не лише поточному епідсезону, а будь-якому», - зазначив у коментарі «Главкому» головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

За статистикою, яку надає Центр громадського здоров’я, 60% хворих – діти, однак це не означає, що дорослі хворіють менше. Медики стверджують, що батьки звертаються за медичною допомогою лише, коли хворіють діти, а от якщо недуга спіткала самих дорослих, то вони рідко йдуть до лікарень.

Отто Стойка: Ефективність захисних масок дуже відносна

Експерти не вважають масове закриття шкіл ефективним засобом для протидії епідемії. «Такий карантин не припиняє епідемію, а лише розтягує її у часі, бо позачергові канікули не дають імунітету, - зазначила Алла Мироненко. – Різниця у тому, що хворіють не усі одразу, а по черзі».

Лікарі в один голос стверджують: найефективнішим засобом захисту від грипу є вакцинація. Попри розповсюджений міф, що щеплюватися потрібно до початку епідсезону, зробити це є сенс і на піку захворюваності. «По-перше, хвороба може спіткати людину у будь-який час, не обов’язково під час епідемії (вакцинація від грипу вберігає від хвороби впродовж року, - «Главком»). По-друге, епідемічний сезон, як правило, триває до середини квітня», - зазначив Отто Стойка.

Інфекціоністи визнають: українці відмовляються від щеплень проти грипу. «У попередній рік дуже низький був показник щеплення від грипу, цього року трохи вищий – на 60 тис. людей більше вакцинувалися. Для порівняння: у Канаді таке щеплення роблять 30-40% населення, у США – близько 50%. У нас радіють, якщо набирається 0,5%», - констатує Алла Мироненко. За її словами, в Україні в основному щеплюються дорослі. Серед них можна виділити три основні категоріх: ті, хто вже має позитивний досвід такої вакцинації, ті, хто тяжко перехворів у попередньому епідсезоні, ті, кому роботодавці оплачують щеплення. «Це дешевше, ніж виплачувати лікарняні. Розумна людина і сама має порахувати, що лікування від грипу значно дорожче щеплення – не кажучи вже про страждання», - переконує Мироненко.

Зірвати маски

Сьогодні у столиці в громадському транспорті можна побачити людей у захисних масках. Однак, за словами медиків, ці засоби захисту навряд чи зможуть захистити від грипу. «Ефективність масок дуже відносна. Їх носити мають люди, які погано почуваються. В якійсь мірі маска може бути виправдана для людей, які піклуються про хворого, але розумієте, якщо хворий не чхає і не кашляє, коли поруч із ним інша людина, то носити маску здоровому сенсу немає. Якщо ж хворий кашляє, то маска навряд чи вбереже», - робить висновок головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

За його словами, вельми ефективними є індивідуальні заходи, які в Україні традиційно недооцінюють: мити руки, уникати людних місць, близького спілкування із хворими людьми. Важливо також повноцінно харчуватись і спати не менше восьми годин. «Дуже важливо дотримуватися «кашльового етикету», тобто прикривати рота і носа під час кашлю чи чхання. Причому прикривати потрібно ліктем, а не рукою, як ми це звикли робити. Такі прості дії справді допомагають боротися із поширенням вірусів», - переконує він.

Є і погані новини: якщо в Україну потрапить китайський коронавірус, епідситуація значно ускладниться. За словами завідувача відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алли Мироненко, найперше завдання системи охорони здоров’я – локалізувати новий коронавірус, не дати йому розповсюдитися, адже дві епідемії одночасно – це серйозний виклик для системи.

«Складність у тому, що ми мало знаємо ще про коронавірус, тому якісь прогнози робити важко», - додає головний лікар Київського міського центру здоров'я.

У свою чергу, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні доктор Ярно Хабіхт упевнений: якщо китайський коронавірус і потрапить в Україну, то наша держава з ним упорається.

«Медичну систему в Україні не можна назвати слабкою, адже було чимало викликів, чимало епідемій, з якими ваша країна впоралася», - зазначив він.

Вірус грипу під електронним мікроскопом

раптовий початок хвороби;

болить голова;

з’являється відчуття ломоти в суглобах і м'язах;

біль у горлі, кашель;

підвищення температури до 38 °С і вище. Відрізнити грип від ГРВІ можна за наступними специфічними симптомами: Можуть також з’явитися блювання і пронос.

Наталія Сокирчук, «Главком»