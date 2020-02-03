Коронавірус у Китаї: число жертв перевищило 360



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За минулу добу померли 57 осіб

У Китаї жертвами нового коронавірусу стала 361 людина, більше 17 тисяч осіб заразилися.

Про це 3 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

«Станом на північ 2 лютого число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї досягло 17 205, стан 2 296 осіб оцінюється як важкий, 475 пацієнтів виписані з лікарень, кількість летальних випадків досягла 361», - йдеться в повідомленні.

За останню добу в Китаї померли 57 осіб і було встановлено 2 829 нових випадків захворювання.

Окремо в Гонконзі виявлено 15 підтверджених випадків зараження вірусом 2019-nCoV, у Макао - вісім, на Тайвані - десять.

Крім того, зареєстровано ще 21 558 випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

Як повідомляє South China Morning Post із посиланням на дані Національної комісії охорони здоров'я в Пекіні, в інших азіатських країнах коронавірусом інфіковані 96 осіб, у Європі - 23, у Північній Америці - 13, в Австралії - 12, в інших регіонах світу - п'ятеро людей.

Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».