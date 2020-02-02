Лікарі показали знімки уражених коронавірусом легенів



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Фото: pubs.rsna.org

Вірус здатний передаватися від людини до людини

Китайські лікарі показали знімки легенів, уражених коронавірусом 2019 nCoV. Результати комп’ютерної томографії 33-річної пацієнтки опубліковані в журналі Radiology.

Відзначається, що жінка працювала в місті Ухань, де вперше зареєстрували коронавірус. За шість днів до звернення в лікарню вона приїхала в Ланчьжоу. При госпіталізації у неї була підвищена температура і хрипи в легенях.

На підставі епідеміологічних характеристик, клінічних проявів і результатів комп’ютерної томографії їй поставили діагноз пневмонія 2019 nCoV. Через три дні лікування уражена область легких збільшилася (знімок B) – на знімках вона проявляється помутніннями.

В Китаї жертвами нового коронавірусу стали 304 людини. Крім того, за минулу добу були виявлені 2590 нових випадків зараження. Таким чином загальна кількість хворих за останніми даними становить 14380 осіб. Вірус продовжує поширюватися за межі країни.

Через день після того, як ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення, китайська влада повідомили про 45 нових випадках смерті.

Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.

Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.