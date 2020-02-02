Лікарі показали знімки уражених коронавірусом легенів
Вірус здатний передаватися від людини до людини
Китайські лікарі показали знімки легенів, уражених коронавірусом 2019 nCoV. Результати комп’ютерної томографії 33-річної пацієнтки опубліковані в журналі Radiology.
Відзначається, що жінка працювала в місті Ухань, де вперше зареєстрували коронавірус. За шість днів до звернення в лікарню вона приїхала в Ланчьжоу. При госпіталізації у неї була підвищена температура і хрипи в легенях.
На підставі епідеміологічних характеристик, клінічних проявів і результатів комп’ютерної томографії їй поставили діагноз пневмонія 2019 nCoV. Через три дні лікування уражена область легких збільшилася (знімок B) – на знімках вона проявляється помутніннями.
Нагадаємо, з метою боротьби з коронавірусом Європейський союз (ЄС) направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження. Зазначається, що ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавірусу.
Як повідомлялося, у неділю, 2 лютого, в пасажирів німецького військового літака, який напередодні евакуював своїх громадян з китайського Уханя, виявили коронавірус.