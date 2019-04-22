Корпус вартових ісламської революції в Ірані отримав нового командира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Члени Корпусу вартових Ісламської революції

Чисельність Корпусу вартових становить 125 тисяч осіб

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї призначив нового командувача елітного підрозділу Корпус вартових ісламської революції, який відповідає за охорону правлячого режиму. Про це пише ресурс Global Security.

Новим командиром Корпусу став Хоссейн Саламі. Новий командувач разом із призначенням отримав звання генерал-майор. Алі Хаменеї в указі про призначення заявив про те, що завданням нового командувача має стати посилення бойової готовності бійців даного утворення.

Дане утворення існує із 1979 року паралельно із звичайними збройними силами.

Корпус вартових Ісламської революції — військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран. Згідно зі статтею 150 конституції країни існує паралельно зі збройними силами Ірану та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.

Корпус вартових Ісламської революції має у своїх лавах приблизно 125 тис. особового складу, сухопутні, повітряні, та морські сили. На військово-морські сили Вартових покладена відповідальність за контроль ситуації у Перській затоці.

Також у підпорядкуванні вартових перебуває Басіж, парамілітарна організація з 90 тис. членами. Корпус вартових також має в підпорядкуванні інформаційне агентство Sepah News. Вартові брали участь в Ірано-Іракській війні.