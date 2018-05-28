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    Космічне агентство України та Єврокомісія підписали угоду про співробітництво

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    <span>Церемонія підписання угоди відбулася у Брюсселі</span> - Космічне агентство України та Єврокомісія підписали угоду про співробітництво
    Церемонія підписання угоди відбулася у Брюсселі

    Угода діє в галузі доступу і використання супутників Sentinel

    Державне космічне агентство України та Європейська комісія підписали угоду про співробітництво в рамках програми Євросоюзу Copernicus.

    Про це повідомляє Космічне агентство України у Facebook.

    Договір підписали 25 травня під час візиту делегації українського агентства до Брюсселя.

    Відповідна угода діє в галузі доступу і використання супутників Sentinel.

    Космічне агентство України розраховує, що угода сприятиме налагоджуванню співпраці з Євросоюзом, а також забезпечить реалізацію Угоди про асоціацію України та ЄС.

    Sentinel -сімейство супутників Європейського наукового агентства, які використовуються для глобального моніторингу навколишнього середовища і ліквідації наслідків стихійних лих.

    Нагадаємо, раніше американське космічне агентство NASA разом з компанією Orbital ATK через погодні умови переносили запуск космічного корабля Antares із вантажним супутником для Міжнародної космічної станції, який був побудований, у тому числі за участю українських компаній.

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    ЄС Єврокомісія космос Україна
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