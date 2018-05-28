Космічне агентство України та Єврокомісія підписали угоду про співробітництво
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Угода діє в галузі доступу і використання супутників Sentinel
Державне космічне агентство України та Європейська комісія підписали угоду про співробітництво в рамках програми Євросоюзу Copernicus.
Про це повідомляє Космічне агентство України у Facebook.
Договір підписали 25 травня під час візиту делегації українського агентства до Брюсселя.
Відповідна угода діє в галузі доступу і використання супутників Sentinel.
Космічне агентство України розраховує, що угода сприятиме налагоджуванню співпраці з Євросоюзом, а також забезпечить реалізацію Угоди про асоціацію України та ЄС.
Sentinel -сімейство супутників Європейського наукового агентства, які використовуються для глобального моніторингу навколишнього середовища і ліквідації наслідків стихійних лих.
Нагадаємо, раніше американське космічне агентство NASA разом з компанією Orbital ATK через погодні умови переносили запуск космічного корабля Antares із вантажним супутником для Міжнародної космічної станції, який був побудований, у тому числі за участю українських компаній.