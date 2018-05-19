У США перенесли запуск ракетоносія Antares на Міжнародну космічну станіцію

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Запуск Antares, архівне фото

За київським часом старт запланований на 11:39 понеділка

Американське космічне агентство NASA разом з компанією Orbital ATK через погодні умови перенесли запуск космічного корабля Antares із вантажним супутником для Міжнародної космічної станції, який був побудований, у тому числі за участю українських компаній.

Про це повідомили «Укрінформу» в компанії Orbital ATK.

«Компанія Orbital ATK разом з NASA перенесли запуск ракетоносія Antares із супутником Cygnus на 4:39 ранку понеділка, 21 травня», - зазначається в повідомленні.

За київським часом старт запланований на 11:39 понеділка.

Як зауважили в компанії, зміни в графіку пов'язані із погодними умовами та необхідністю провести перевірки корабля перед запуском. «За прогнозом на понеділок, маємо 80% вірогідності, що погода сприятиме запуску», - зауважили в Orbital ATK.

Запуск ракетоносія Antares із вантажним супутником Sygnus на борту стане дев'ятою місією із доставки вантажу на Міжнародну космічну станцію. Корабель вже стоїть на стартовому майданчику на базі Валлопс у штаті Вірджинія.

Планується, що супутник доставить на МКС понад 3,3 тонни корисного вантажу, в тому числі науково-дослідницьку апаратуру та матеріали, а також провізію для екіпажу та інше обладнання.

Раніше запуск корабля планувався на п'яту ранку неділі, втім останніми днями в регіоні не вщухає циклон, який приніс значні опади та поривчасті вітри.

Antares створений американською корпорацією Orbital ATK за участю іноземних партнерів, у т.ч. ряду українських підприємств. Так, головна конструкція першої ступені ракети розроблена конструкторським бюро «Південне» та виготовлена на «Південному машинобудівному заводі ім. Макарова» (обидва м. Дніпро) у співпраці з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «Рапід» (Чернігів) та ін. Українські фахівці брали активну участь у випробуваннях «Антареса», які проводилися в США.