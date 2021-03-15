Темпи вакцинації падають: за добу ковід-щеплення отримали лише 2 тис. осіб

За три тижні щеплення від коронавірусу отримали 53 тис. громадян України

За минулу добу, 14 березня, в Україні вакциновано від коронавірусу понад 2018 осіб. Загалом від початку кампанії з вакцинації щеплення однією дозою отримали 53155 осіб. Про це повідомляє Telegram-канал проєкту «Коронавірус інфо».

«2018 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 14 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 53155 осіб, з них отримали 1 дозу – 53155 осіб», - йдеться у повідомленні.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (260 щеплень). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5044 щеплення), найменша – у Чернігівській області (1006 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 90 щеплень;

Дніпропетровська область – 170 щеплень;

Донецька область – 260 щеплень;

Житомирська область – 70 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

вано-Франківська область – 18 щеплень;

Київська область – 230 щеплень;

Кіровоградська область – 30 щеплень;

Луганська область – 170 щеплень;

Львівська область – 50 щеплень;

Миколаївська область – 80 щеплень;

Одеська область – 160 щеплень;

Полтавська область – 80 щеплень;

Сумська область – 50 щеплень;

Тернопільська область – 100 щеплень;

Харківська область – 60 щеплень;

Херсонська область – 100 щеплень;

Хмельницька область – 60 щеплень;

Чернівецька область –120 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.

Нагадаємо, за добу 13 березня в Україні було щеплено 3596 осіб, що значно менше, ніж попередньої доби.

Як повідомлялося, за минулу добу, 14 березня, в Україні виявлено 6792 нових хворих на Covid-19. Вчора було госпіталізовано 2497 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 130 пацієнтів, одужали 3491 особа.

Станом на 14 березня у дев’яти регіонах України перевищено показник госпіталізацій хворих через Covid-19, до списку за добу знову потрапила Тернопільська область, яка уже кілька днів «балансує», то входячи, то залишаючи цей перелік. При цьому «помаранчевих» зон за рівнем поширення коронавірусу побільшало – додалася Чернігівщина.

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