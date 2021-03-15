Головний інфекціоніст США попередив про нову хвилю пандемії

Фаучі наголосив, що ще зарано оголошувати перемогу над коронавірусом

Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст Сполучених Штатів заявив про загрозу нової хвилі коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Голос Америки.

Фаучі наголосив, що ще зарано оголошувати перемогу над коронавірусом. Він указав на нові тренди поширення інфекції в Європі та попередив про можливість їх виникнення у США вже за кілька тижнів.

Коментуючи дії європейських чиновників, Фаучі у програмі телеканалу Fox News Sunday сказав: «Вони думали, що позбулися (вірусу – ред.), але це не так. І тепер кількість випадків збільшується».

Як зазначається, у відповідь на запитання, як подолати скептицизм щодо вакцинації, особливо серед республіканців, медик закликав Дональда Трампа переконати своїх прихильників у її необхідності. На його думку, якби експрезидент висловився на підтримку щеплень проти коронавірусу, це мало б «величезне значення».

Видання вказує на дані опитування, під час якого майже половина чоловіків, котрі відносять себе до Республіканської партії США, сказали, що не будуть вакцинуватися від Covid-19.

За останніми даними порталу Worldometer, у США виявлено 30,078 млн випадків Covid-19, понад 547,1 тис. інфікованих померли, 22,163 млн одужали.