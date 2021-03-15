Нідерланди припиняють використання вакцини AstraZeneca

Вакцину в країні не будуть застосовувати до 28 березня включно

Нідерланди прийняли рішення призупинити на два тижні використання вакцини виробництва компанії AstraZeneca в якості запобіжного заходу.

Про це йдеться в поширеному в неділю заяві міністерства охорони здоров'я, добробуту та спорту країни.

«Грунтуючись на новій інформації, Голландське управління по оцінці лікарських засобів рекомендувало призупинити використання вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу і в очікуванні результатів розслідувань (випадків утворення тромбів). Міністерство охорони здоров’я, добробуту та спорту прийняло рішення схвалити цю рекомендацію і не використовувати вакцину протягом двох тижнів, до 28 березня включно», – говориться в документі.

Компанія-виробник вакцини AstraZeneca раніше в неділю опублікувало заяву, в якій запевнила в безпеці своєї вакцини.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

Однак, при цьому Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.