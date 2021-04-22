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    Ковід-вакцину вже отримали майже 492 тис. українців

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    За останні 24 години найбільше вакциновано жителів Києва, найменше&nbsp;&ndash; жителів Луганської області. - Ковід-вакцину вже отримали майже 492 тис. українців
    За останні 24 години найбільше вакциновано жителів Києва, найменше – жителів Луганської області.
    Фото: Суспільне

    Щеплення проводилися 264 мобільними бригадами з імунізації і 437 пунктами щеплення

    В Україні за минулу добу щеплення від Covid-19 отримали 14 044 особи. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 491 877 громадян. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    Дві дози ковід-препарату отримали п'ятеро осіб.

    Зазначається, що щеплення проводилися 264 мобільними бригадами з імунізації і 437 пунктами щеплення.

    Лідером з вакцинації за минулі 24 години став Київ (1 329). Найменше зроблено щеплень в Луганській (231) та Кіровоградській областях (263).

    Кількість щеплень за добу:

    • Київ 1329 щеплень;
    • Вінницька область - 540 щеплень;
    • Волинська область - 571 щеплення;
    • Дніпропетровська область - 691 щеплення;
    • Донецька область - 486 щеплень;
    • Житомирська область - 512 щеплень;
    • Закарпатська - 472 щеплення;
    • Запорізька область - 763 щеплення;
    • Івано-Франківська область 526 щеплень;
    • Київська область - 449 щеплень;
    • Кіровоградська область - 263 щеплення;
    • Луганська область - 231 щеплення;
    • Львівська область - 792 щеплення;
    • Миколаївська область - 354 щеплення;
    • Одеська область - 1017 щеплень;
    • Полтавська область - 656 щеплень;
    • Рівненська область - 496 щеплень;
    • Сумська область - 506 щеплень;
    • Тернопільська область - 325 щеплень;
    • Харківська область 562 щеплення;
    • Херсонська область - 543 щеплення;
    • Хмельницька область - 674 щеплення;
    • Черкаська область - 441 щеплення;
    • Чернівецька область - 496 щеплень;
    • Чернігівська область - 349 щеплень.

    Станом на 21 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалася 482 391 особа.

    В Україні вчора, 21 квітня, виявили 16 235 нові випадки Covid-19. Також 18 831 пацієнт одужав, а 470 – померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 904 людини.

    Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Максим Степанов хвороби щеплення вакцинація
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