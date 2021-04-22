Ковід-вакцину вже отримали майже 492 тис. українців

Щеплення проводилися 264 мобільними бригадами з імунізації і 437 пунктами щеплення

В Україні за минулу добу щеплення від Covid-19 отримали 14 044 особи. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 491 877 громадян. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Дві дози ковід-препарату отримали п'ятеро осіб.

Зазначається, що щеплення проводилися 264 мобільними бригадами з імунізації і 437 пунктами щеплення.

Лідером з вакцинації за минулі 24 години став Київ (1 329). Найменше зроблено щеплень в Луганській (231) та Кіровоградській областях (263).

Кількість щеплень за добу:

Київ 1329 щеплень;

Вінницька область - 540 щеплень;

Волинська область - 571 щеплення;

Дніпропетровська область - 691 щеплення;

Донецька область - 486 щеплень;

Житомирська область - 512 щеплень;

Закарпатська - 472 щеплення;

Запорізька область - 763 щеплення;

Івано-Франківська область 526 щеплень;

Київська область - 449 щеплень;

Кіровоградська область - 263 щеплення;

Луганська область - 231 щеплення;

Львівська область - 792 щеплення;

Миколаївська область - 354 щеплення;

Одеська область - 1017 щеплень;

Полтавська область - 656 щеплень;

Рівненська область - 496 щеплень;

Сумська область - 506 щеплень;

Тернопільська область - 325 щеплень;

Харківська область 562 щеплення;

Херсонська область - 543 щеплення;

Хмельницька область - 674 щеплення;

Черкаська область - 441 щеплення;

Чернівецька область - 496 щеплень;

Чернігівська область - 349 щеплень.

Станом на 21 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалася 482 391 особа.

В Україні вчора, 21 квітня, виявили 16 235 нові випадки Covid-19. Також 18 831 пацієнт одужав, а 470 – померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 904 людини.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.