Ковід-вакцину вже отримали майже 492 тис. українців
Щеплення проводилися 264 мобільними бригадами з імунізації і 437 пунктами щеплення
В Україні за минулу добу щеплення від Covid-19 отримали 14 044 особи. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 491 877 громадян. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Дві дози ковід-препарату отримали п'ятеро осіб.
Зазначається, що щеплення проводилися 264 мобільними бригадами з імунізації і 437 пунктами щеплення.
Лідером з вакцинації за минулі 24 години став Київ (1 329). Найменше зроблено щеплень в Луганській (231) та Кіровоградській областях (263).
Кількість щеплень за добу:
- Київ 1329 щеплень;
- Вінницька область - 540 щеплень;
- Волинська область - 571 щеплення;
- Дніпропетровська область - 691 щеплення;
- Донецька область - 486 щеплень;
- Житомирська область - 512 щеплень;
- Закарпатська - 472 щеплення;
- Запорізька область - 763 щеплення;
- Івано-Франківська область 526 щеплень;
- Київська область - 449 щеплень;
- Кіровоградська область - 263 щеплення;
- Луганська область - 231 щеплення;
- Львівська область - 792 щеплення;
- Миколаївська область - 354 щеплення;
- Одеська область - 1017 щеплень;
- Полтавська область - 656 щеплень;
- Рівненська область - 496 щеплень;
- Сумська область - 506 щеплень;
- Тернопільська область - 325 щеплень;
- Харківська область 562 щеплення;
- Херсонська область - 543 щеплення;
- Хмельницька область - 674 щеплення;
- Черкаська область - 441 щеплення;
- Чернівецька область - 496 щеплень;
- Чернігівська область - 349 щеплень.
Станом на 21 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалася 482 391 особа.
В Україні вчора, 21 квітня, виявили 16 235 нові випадки Covid-19. Також 18 831 пацієнт одужав, а 470 – померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 904 людини.
Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.