В Україні виявили понад 16 тис. нових хворих на коронавірус, 470 пацієнтів померло

Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Запорізькій областях

В Україні вчора, 21 квітня, виявили 16 235 нові випадки Covid-19. Також 18 831 пацієнт одужав, а 470 – померли від ускладнень захворювання. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 904 людини. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Лабораторії 21 квітня зробили 101 981 тест на коронавірус: методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644. Також зробили 37 821 експрес-тест на антиген до вірусу. За весь час в Україні провели понад 9 млн ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили 1 990 353 випадки Covid-19, із них 1 533 303 людини одужали та 41 266 – померли від ускладнень.

За минулу добу проти Covid-19 щепили 14 044 людини. Загалом 491 875 людей отримали першу дозу препарату, а п'ятеро завершили вакцинацію.

За даними Ради національної безпеки й оборони, Україна зараз на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му – за кількістю смертей від коронавірусу.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.