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«Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у трибуналі», – Зеленський

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«Кожен прояв російського терору – це додаткові аргументи, що все має завершитись у трибуналі», – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот з відео

Глава держави розповів, що міжнародна санкційна група представила документ про посилення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки російських ракетних ударів по Куп'янську та Херсонщині, вкотре закликав українців до єдності та боротьби за правду і справедливість, зазначивши, що світові партнери у цій війні з  Україною до кінця.

Про це та інше глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

«Протягом дня сьогодні тривав розбір завалів у місті Куп’янську Харківської області після російського обстрілу ракетами С-300. По звичайній цивільній забудові.

Мішенню для терористів став краєзнавчий музей і прилеглі будинки. Росія вбила цим ударом двох жінок. Мої співчуття рідним і близьким загиблих… Десять людей були поранені – їм надається необхідна допомога.

Загалом понад 60 музеїв і галерей у різних областях нашої країни так само зруйновані або пошкоджені окупантом», – підкреслив президент.

«Сьогодні ж у Херсонській області ударом російської авіації була зруйнована церква. У селі Кізомис Білозерської громади. Православний храм… Керованою авіабомбою. Тобто російські військові знали, що саме вони знищують. Ця церква стала однією з уже сотень розбитих російськими ударами церков і молитовних будинків», – додав глава держави.

Окрім цього, Володимир Зеленський розповів про те, як в тимчасово окупованому Криму окупанти вчиняють репресії проти мирного населення.

«Крим… Сьогодні окупанти увірвалися в будинок Абдурешита Джеппарова. Він один із представників кримськотатарського національного руху, правозахисник, громадянин України. Де він зараз, що з ним – невідомо. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей. Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією.

Ніхто й ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий. Це те, що кожен день в Україні доводить – усе те, що російські війська та спецслужби окупанта роблять на нашій землі проти наших людей. І це те, що вони мріють принести на землі інших народів. Увесь світ це знає», – сказав Зеленський.

Президент вкотре зазначив, що світові партнери єдині з Україною та що Росія неодмінно буде покарана за свої військові злочини, але для цього необхідні потужні санкції і невпинна боротьба.

«Так само світ знає: Росію можна зупинити. Це спільний інтерес. Зупинити силою наших воїнів на передовій. Нашою зброєю – як українською, так і тією, яку ми отримуємо від партнерів. Силою права, тобто санкціями, які потребують постійного посилення, а також нашою спільною роботою заради справедливості.

Кожен прояв російського терору, кожен день агресії – це додаткові аргументи, що все це має завершитись у трибуналі – у новому Нюрнберзі щодо рашизму, щодо тих, хто знищує життя і людей, у кого ракети – проти музеїв, а керовані авіабомби – проти церков. Росія має програти. Іншої мети у світу бути не може. Бо все інше – це програш життя, це програш права, це програш власне світу», – зазначив Володимир Зеленський.

Також, сьогодні, глава держави розповів, що міжнародна санкційна група представила документ про посилення санкцій проти Росії.

«Сьогодні наша міжнародна санкційна група, група експертів, яку очолюють Андрій Єрмак і Майкл Макфол, представила документ про посилення санкцій проти Росії. Перший такий санкційний план був виконаний більш ніж на 70%. Тож зараз представлено, за якими напрямками можна ще посилити санкційний тиск і як дати світу більше стабільності через повне виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб’єктів, усіх тих, хто працює на війну. Цей санкційний документ буде на столах у всіх ключових лідерів світу – як політичних, так і громадських, бізнесових.

Санкції проти російського нафтогазового сектору, проти атомної галузі, проти абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження. Це необхідний самозахист міжнародного правопорядку», – підкреслив президент.

Між іншим, Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та нараду стосовно економічного відновлення України.

«Сьогодні ж я провів чергове засідання Ставки. Командувачі, Головком, розвідка, Міністерство оборони. Доповіді щодо бойових дій на фронті зараз, наших можливостей активно рухатися, комплектації нових підрозділів. Окремо поговорили сьогодні про «Рамштайн» та подальшу комунікацію з нашими партнерами.

Провів і нараду щодо економічного відновлення України. Шмигаль, Свириденко, Шурма, Кубраков, Федоров – наша команда з відновлення. Представили економічну стратегію сьогоднішнього й повоєнного періоду.

Вже зрозуміло, що результатом нашої перемоги стане можливість України бути реальним постачальником безпеки для всіх наших партнерів, для всіх у світі, хто цінує міжнародний порядок, заснований на правилах.

Нові стандарти безпеки, які ми втілимо в нашому житті: у нашій інфраструктурі, енергетиці, логістиці та зв’язку, у соціальній та освітній сферах, у нашому виробництві – все це можна буде масштабувати в інших частинах світу.

Так само – українські системи захисту, наша зброя, наш досвід наших людей, набутий у протистоянні російському терору. Усе це працюватиме на глобальний мир, на те, щоб ніхто у світі й ніколи не повторив російських злочинів», – зазначив очільник держави.

Насамкінець, традиційно, президент подякував кожному захиснику та захисниці України.

«Слава кожному нашому воїну, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях!

Окремо я хочу сьогодні відзначити 80-ту десантно-штурмову бригаду. Молодці, хлопці! Дякую вам за рішучість при знищенні окупанта в Бахмуті! Слава Україні!», – підсумував президент.

Триває 426-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. 

Теги: Володимир Зеленський росія санкції музей президент відео

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