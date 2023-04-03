Ліквідація російського пропагандиста: «вибуховий» подарунок вручив чоловік (відео)

Татарськи з радістю прийняв у подарунок статуетку

Владлена Татарського було вбито в кафе Пригожина

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як російському пропагандисту Владлену Татарському у петербурзькому кафе вручають статуетку, що вибухнула після цього.

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Раніше повідомлялося, що статуетку, в якій нібито була захована вибухівка, Татарському подарувала дівчина. Проте, на оприлюднених кадрах видно, що статуетку йому передав невідомий чоловік.

Зраднику сподобався подарунок і він ним навіть похвалився зі сцени.

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Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

У мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

У російських ЗМІ повідомили, що силовики затримали підозрювану у вбивстві пропагандиста.