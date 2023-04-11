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Росія взялася укріплювати кордони біля Литви та Польщі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія взялася укріплювати кордони біля Литви та Польщі
Росія розмістила в Калінінградській області новий артилерійський полк
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Калінінградську область в Росії, що межує з Польщею та Литвою, посилили РСЗВ та гаубицями

Росія посилює оборону Калінінградської області. Біля Калінінграду з'явилися реактивні системи залпового вогню, 152-міліметрові гаубиці та самохідні протитанкові комплекси. Озброєння отримав новий артилерійський полк, формування якого завершилося у регіоні. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

За інформацією видання, новий полк увійшов до складу 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії. У завдання з'єднання входить боротьба з наземними та надводними загрозами. Калінінградська область межує з Польщею та Литвою, а також має велику ділянку узбережжя, яку Росія почала готувати до оборони. 

«Артилерійський полк, сформований у 18 дивізії, повинен вміти стріляти по всьому, що рухається, хоч на суші, хоч на морі. Стрілянина за морськими цілями має свою специфіку. Вони можуть бути за горизонтом, у русі. Для навчання необхідне широке застосування безпілотників, гелікоптерів, щоб давати координати цілей за горизонтом», – заявив російський воєнний історик Дмитро Боченков.

Ще в серпні 2022 року росіяни розмістили на аеродромі Чкаловськ у Калінінградській області три модернізовані літаки МіГ-31І з гіперзвуковими ракетами «Кинжал», які дозволяють завдати удару на відстань до 2000 кілометрів.

Нагадаємо, що Росія взялася за «захист кордонів» біля Фінляндії. Там Росія активізувала ППО на кордонах та заявила, що буде захищати свої кордони відповідно до загроз.

Також РФ посилює оборону окупованого Криму. Найпотужніші оборонні рубежі росіяни облаштували на півночі Кримського півострова та на півдні Херсонської області. Росія зміцнює оборону й на Курильських островах, проте звинувачує в цьому США.

До слова, російська влада вигадала нові правила отримання повісток. Тепер зо дня отримання повістки та до явки до військкомату громадянам заборонятиметься виїзд із РФ.

Теги: росія озброєння

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