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Це не жарт! Чому Росія досі у Радбезі ООН?

glavcom.ua
Рада безпеки ООН тепер в руках Путіна?
фото з відкритих джерел

Україна обиралася до складу Ради Безпеки ООН у 1948-49, 1984-85, 2000-2001, а також 2016-17 роках

З 1 квітня Росія головуватиме в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Ні, це не першоквітневий жарт. Але що це означає?

Головування в Раді Безпеки ООН – щомісячна ротація між державами-членами цього важливого органу Всесвітньої Організації за абетковим принципом.

Рада Безпеки ООН – це постійно діючий орган Організації Об’єднаних Націй, на який Статут Організації покладає відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Ця інституція належить до 6 головних органів ООН. До складу РБ входять п’ять постійних членів – Велика Британія, Китай,  СРСР, США і Франція – і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. П’ять з десяти непостійних членів переобираються щороку.

Поки де-факто Російська Федерація вважається постійним членом РБ.

Україна обиралася до складу Ради Безпеки ООН у 1948-49, 1984-85, 2000-2001, а також 2016-17 роках.

Головування в РБ – церемоніальна і процедурна справа. Водночас той факт, що постійний член РБ, який переймає головування в цьому органі, не просто порушує Статут ООН, а чинить злочин агресії і проводить цілеспрямовану політику знищення сусідньої держави, безумовно, принижує авторитет Радбезу і зводить до абсурду його головні статутні завдання.

Головуючи в Раді Безпеки, Кремль спробує використати цю трибуну для політичної кампанії на виправдання агресії і розколу міжнародного співтовариства. Деталі зрозуміємо, коли представник Росії оприлюднюватиме пріоритети голосування в Радбезі (на місяць) та проєкти порядку денного РБ в квітні. Та можливі потуги Кремля не принесуть жодних правових результатів.

У грудні 2022 року Міністерство закордонних справ України повідомило, що ініціює процедуру позбавлення Росії місця в Раді Безпеки і загалом ООН, набуте всупереч встановленим процедурам. Цей процес слід продовжувати, і позитивним знаком можна вважати зростаючу кількість держав, які поділяють нашу позицію.

Читайте також: Головування Росії в Радбезі ООН: які країни виступили проти
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Теги: Радбез ООН статут росія

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