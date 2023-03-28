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Путін вперше визнав величезні втрати Росії на Донбасі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін вперше визнав величезні втрати Росії на Донбасі
фото з відкритих джерел

За різними оцінками, після удару ЗСУ по базі рашистів в Макіївці загинуло близько 600 окупантів

Президент РФ Володимир Путін заявив, що «уся Росія» переживає через загибель російських військових у Макіївці 1 січня 2023 року. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Так Путін відреагував на доповідь глави регіону, який згадав про гучну «бавовну» в окупованому місті Донецькій області.

«Уся країна переживає», – побідкався російський диктатор.

Попри «щирі співчуття» Володимира Путіна, Міноборони РФ визнало лише 89 загиблих унаслідок удару по Макіївці, у той час як за різними оцінками їх було близько 600.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста майже одразу після Нового року. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що серед ліквідованих могли бути рідні мобілізованих. «У Маріуполі купа військових росіян притягнули дружин та родини на Новий рік. Настільки масово, що це було візуально помітно. Немає сумніву, що в Макіївці була та сама тенденція. Якщо дійсно ЗСУ раптом влучно перервали новорічну вечірку р*сні, то там до втрат особового складу щонайменше треба додавати втрати родин офіцерів та командирів», – написав Андрющенко.

Серед загиблих у Макіївці був заступник командира полку підполковник Бачурін. 

Крім того, керівництво РФ хоче позбутися окупантів, які вціліли під час «бавовни» у Макіївці. Військових, які вижили, хотіли відправити «у наступ», але окупанти зрозуміли, що це «приречення на смерть». У Росії досі не надали списки поранених і загиблих через удар по базі мобілізованих російських військових у Макіївці Донецької області.

Російські пропагандисти вигадали цинічне пояснення, щоб пояснити смерті мобілізованих у Макіївці. За словами рупорів Кремля, у смерті російських окупантів винні самі ж російські окупанти.

Теги: росія путін Міноборони РФ втрати

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