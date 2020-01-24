Краще пізно, ніж ніколи: команда Зеленського проґавила два конкурси на керівні посади



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У Зеленського шукають людей на посади фактично «заднім числом»

Команда Зеленського запізно оголосила конкурси на керівників двох держустанов, що опікуються культурною спадщиною.

Про це свідчить пост «Команди Зеленського» у Facebook, розміщений сьогодні, 24 січня, о 9-ій ранку.

Дослівно: «Терміново! Розшук охочих змінити країну на краще. Встигніть подати заявку до 24.01.2020... Не гайте часу та скоріш залишайте своє резюме».

Отже, в команді Зеленського шукають кандидатів на посади голови Державної інспекції культурної спадщини та голови Державної служби охорони культурної спадщини.

Дописувачі під постом про вакансію не шкодують жартів. «Ай, молодці. Головне - вчасно!», «Яка різниця коли вийшло оголошення і до якої дати потрібно подати заяви? Невже хтось думає, що ці заяви хтось буде читати? Це вже навіть не смішно», «Щось з датою не в порядку, походу я уже не встигну», - коментують люди дивне оголошення.

До слова, Офіс президента переклав англійською промову Володимира Зеленського на День Злуки таким чином, що у Румунії піднявся скандал. Так, слова президента, де йшлося про Північну Буковину на Банковій «перекрутили» так, що Румунія не зайняла Північну Буковину, а саме «окупувала». Послу України в Румунії довелося виправдовуватися через помилковий переклад Зеленського.



