«Румунія окупувала Північну Буковину». Офіс Зеленського на рівному місці утворив дипломатичний скандал



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Послу України в Румунії довелося вибачатися за непрофесійність команди шостого президента України

Офіс президента переклав англійською промову Володимира Зеленського на День Злуки таким чином, що у Румунії піднявся скандал. Так, слова президента, де йшлося про Північну Буковину на Банковій «перекрутили» так, що Румунія не зайняла Північну Буковину, а саме «окупувала».

«На рівному місці через непрофесійність міжнародників з офісу президента послу України в Румунії Олександру Банкову довелося висловлювати щирий жаль. Промову Зеленського на День Злуки, де йшлося про Північну Буковину, в ОП переклали своєрідно: з «Румунія зайняла Північну Буковину» в англійському перекладі на офіційному сайті вийшло «окупувала Північну Буковину», - написав про цей випадок у «Фейсбуці» народний депутат Володимир Ар’єв..

«Атлас їм в ОП вже дарували? Тепер подаруйте хтось їм збірку угод, підписаних на Паризькій мирній конференції після Першої Світової. І шкільний підручник з історії теж. Сен-Жерменська мирна угода у ст.59 передбачила цю частину ганебного повоєнного розділу України всупереч волі українців, отже саме про окупацію Північної Буковини, з точки зору міжнародного права, говорити безграмотно. І, як виявилося, з наслідками», - наголосив нардеп.

Наразі відомо, що після скандалу, піднятого румунами, в перекладі все виправили.

«Посол України мусив довго і розлого все пояснювати. Ситуація виглядає принизливою, бо дипломатичний конфлікт виник на рівному місці і через непрофесійність, а не з принципових питань. І його цілком можна було би не уникнути, а не мати взагалі, якби в управлінні державою брали участь професійні люди, а не те що зараз. Тому треба цю ганьбу закінчувати, поки ще зовсім не пізно. Список фейлів росте чи не щодня», - резюмував нардеп.

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