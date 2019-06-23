Кравчук підтримує ідею легалізації медичної марихуани



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Кравчук заявмв, що потрібно вивчити досвід інших країн, які легалізували канабіс

Перший президент України Леонід Кравчук підтримує ідею легалізації медичної марихуани.

Про це він сказав в інтерв’ю Adastra Vox.

«Я думаю, що досвід (інших країн, - ред.) треба вивчити досконально. Для цього має бути створена умовна комісія чи група професіоналів, яка б на практиці вивчила(…) і після цього приймати рішення. А в принципі я підтримую підхід», — зазначив він.

За даними опитування групи «Рейтинг», понад половина українців повністю або певною мірою підтримують можливу легалізацію медичної марихуани для полегшення болю у хворих пацієнтів.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя», який стосується легалізації медичного канабісу зареєстрували 20 травня. Петицію мали розглянути на першому пленарному засіданні Ради після дня реєстрації. Її включили до порядку денного, але ані 28, ані 30 травня черга до проекту закону №10313 не дійшла.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.