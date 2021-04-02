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    Кравчук про розмову Путіна, Меркель і Макрона: «Я не бачу наміру обійти Україну»

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    Кравчук: Там не було нічого нового сказано, ніяких рішень не ухвалювалося - Кравчук про розмову Путіна, Меркель і Макрона: «Я не бачу наміру обійти Україну»
    Кравчук: Там не було нічого нового сказано, ніяких рішень не ухвалювалося
    Фото: Главком

    Питання в порядку денному розмови лідерів Німеччини, Франції та Росії не торкалося лише України, відзначив Кравчук

    Обговорюючи розмову лідерів Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Емманюеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна, яка відбулася без президента України Володимира Зеленського, треба «дивитися на протокол». Про це заявив в коментарі «Радіо Свобода» голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

    «Треба дивитися на протокол, а не просто говорити про зустріч. Якби був передбачений порядок денний, а там би було написано, що зустріч присвячується питанням України чи ситуації на Донбасі, і туди б не запросили Зеленського, то це було б проти логіки. І я б сказав, що це неправильно – не можна розв'язувати питання України без України», – сказав Кравчук.

    Він додав, що «питання в порядку денному не торкалося лише України».

    «Воно було більш широким. Там не було нічого нового сказано, ніяких рішень не ухвалювалося. Ні! Просто ще раз було звернено увагу, що потрібно виконувати всім рішення, які були ухвалені в «нормандському форматі» та на мінському майданчику. Я не бачу в цьому якогось наміру обійти Україну», - наголосив голова української делегації в ТКГ.

    Нагадаємо, під час тристоронніх переговорів канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

    На тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн «нормандського формату». Натомість у РФ заявили, що Путін не планує розмови із Зеленським.
    Теги: Донбас Ангела Меркель Путін Леонід Кравчук Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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