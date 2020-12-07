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    «Театр абсурду». Кулеба про переговори в ТКГ і нормандському форматі

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    Дмитро Кулеба вказав на деструктивні дії Кремля під час переговорного процесу&nbsp; - «Театр абсурду». Кулеба про переговори в ТКГ і нормандському форматі
    Дмитро Кулеба вказав на деструктивні дії Кремля під час переговорного процесу 
    Фото: Радіо Свобода

    Дмитро Кулеба заявив, що Росія та її маріонетки перетворюють переговори на «театр абсурду»

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

    «Учасники ТКГ або переговорів у нормандському форматі регулярно відчувають ефект «театру абсурду», стикаючись із позиціями й аргументами іншої сторони», –  сказав міністр.

    Кулеба додав, що зараз ведеться робота на рівні радників лідерів нормандського формату, і ще буде одне чергове засідання ТКГ у цьому році.  

    «Формати, у яких можна домовитися про щось велике, функціонують і засідають, але чи вдасться – згодом побачимо ... Ми працюємо за програмою-максимум, і вимагаємо якнайбільше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді – усе навпаки», – пояснив глава МЗС. 

    Водночас він наголосив, що за цей рік Україні ніхто не нав'язував деструктивних пропозицій, на які були б змушені реагувати, як це відбувалося раніше.

    «Навпаки, це ми виступали з ініціативами і пропозиціями, виносячи їх на обговорення інших учасників», – підкреслив Кулеба. 

    Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що без бажання Росії обмін полоненими до кінця року неможливий. Він зазначив, що Україна виконала всі домовленості щодо проведення обміну полоненими, зокрема, передала список з 11 осіб, але з російської сторони немає жодних дій назустріч.

    Також Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

    Теги: Нормандський формат МЗС Мінські угоди Дмитро Кулеба
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