«Театр абсурду». Кулеба про переговори в ТКГ і нормандському форматі

Дмитро Кулеба вказав на деструктивні дії Кремля під час переговорного процесу

Дмитро Кулеба заявив, що Росія та її маріонетки перетворюють переговори на «театр абсурду»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

«Учасники ТКГ або переговорів у нормандському форматі регулярно відчувають ефект «театру абсурду», стикаючись із позиціями й аргументами іншої сторони», – сказав міністр.

Кулеба додав, що зараз ведеться робота на рівні радників лідерів нормандського формату, і ще буде одне чергове засідання ТКГ у цьому році.

«Формати, у яких можна домовитися про щось велике, функціонують і засідають, але чи вдасться – згодом побачимо ... Ми працюємо за програмою-максимум, і вимагаємо якнайбільше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді – усе навпаки», – пояснив глава МЗС.

Водночас він наголосив, що за цей рік Україні ніхто не нав'язував деструктивних пропозицій, на які були б змушені реагувати, як це відбувалося раніше.

«Навпаки, це ми виступали з ініціативами і пропозиціями, виносячи їх на обговорення інших учасників», – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що без бажання Росії обмін полоненими до кінця року неможливий. Він зазначив, що Україна виконала всі домовленості щодо проведення обміну полоненими, зокрема, передала список з 11 осіб, але з російської сторони немає жодних дій назустріч.

Також Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.