«Театр абсурду». Кулеба про переговори в ТКГ і нормандському форматі
Дмитро Кулеба заявив, що Росія та її маріонетки перетворюють переговори на «театр абсурду»
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
«Учасники ТКГ або переговорів у нормандському форматі регулярно відчувають ефект «театру абсурду», стикаючись із позиціями й аргументами іншої сторони», – сказав міністр.
Кулеба додав, що зараз ведеться робота на рівні радників лідерів нормандського формату, і ще буде одне чергове засідання ТКГ у цьому році.
«Формати, у яких можна домовитися про щось велике, функціонують і засідають, але чи вдасться – згодом побачимо ... Ми працюємо за програмою-максимум, і вимагаємо якнайбільше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді – усе навпаки», – пояснив глава МЗС.
Водночас він наголосив, що за цей рік Україні ніхто не нав'язував деструктивних пропозицій, на які були б змушені реагувати, як це відбувалося раніше.
«Навпаки, це ми виступали з ініціативами і пропозиціями, виносячи їх на обговорення інших учасників», – підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що без бажання Росії обмін полоненими до кінця року неможливий. Він зазначив, що Україна виконала всі домовленості щодо проведення обміну полоненими, зокрема, передала список з 11 осіб, але з російської сторони немає жодних дій назустріч.
Також Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.