Підстав для проведення саміту в «нормандському форматі» немає – Козак



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Представник Росії на переговорах Дмитро Козак розповів про результати зустрічі

Козак заявив про «відсутність проривів» за підсумками зустрічі

Представник Володимира Путіна на зустрічі радників глав держав «нормандського формату» Дмитро Козак заперечив можливість проведення нової зустрічі на президентському рівні до виконання всіх вимог, що були підписані в грудні 2019 року в Парижі.

Про це заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив під час пресконференції за результатами зустрічі політичних радників глав держав Нормандського формату.

Нагадаємо, у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.

Козак заявив про відсутність підстав для саміту лідерів країн «нормандського формату».

«Поки остаточної дати немає, домовилися про те, що наші помічники і заступники якийсь час попрацюють, спробують знайти розв'язки з усіх питань. Були представлені незбіжні рішення, тому спробують знайти розв'язку для того, щоб вирішити ці питання», - сказав Козак.

Козак наголосив, що саміт лідерів «нормандської четвірки» може відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

«Попри те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт у нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає», – заявив представник Росії.

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