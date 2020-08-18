Кравчук розповів про варіанти переговорів з ОРДЛО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леонід Кравчук заявив, що для нього немає заборонених людей у спілкуванні, але ніколи не підпише документ, який суперечить національним інтересам України Фото: Главком

Леонід Кравчук уточнив, що діалог повинен бути не про бажання ватажків так званих республік

Україна на переговорах у Мінську запропонує варіанти ведення діалогу з представниками ОРДЛО.

Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів глава української делегації Леонід Кравчук.

Він зазначив, що російська сторона звинувачує Київ у нібито небажанні спілкуватися.

«Ми хочемо і будемо спілкуватися, але ми ж не можемо спілкуватися з телеграфним стовпом. Якщо хтось зі свого боку не захоче, то ми ж не зможемо його змусити. Ми запропонуємо варіанти, може, круглі столи з тими людьми, які там і тут. Попросимо нейтральну людину, щоб вона була модератором. Щоб люди сіли і над ними ніхто не був начальником, спілкувалися і шукали шляхи вирішення цього питання», – зазначив він.

Кравчук уточнив, що діалог повинен бути не про бажання ватажків так званих республік.

«Аби ми знали, що потрібно нам, Україні, зробити, щоб нас зрозуміли, почули і діяли адекватно. І якщо ми відчуємо і у нас будуть аргументи, які ми зможемо оприлюднити, що «та сторона» не хоче шукати шляхи, а ставить перешкоди, то ми будемо про це говорити відверто, підкріплюючи свої слова, підкреслюю, документами», – підкреслив він.

Як варіант, такі зустрічі можуть проходити на рівні інститутів громадянського суспільства.

«Не йдеться про зустріч президента Зеленського, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради або його заступників з «чиновниками» ОРДЛО. Це можливо в перспективі, коли ми побачимо, що ми добилися миру, провели вибори – тоді ці території стають відкритими, і люди можуть вільно пересуватися по Україні і зустрічатися», – говорить Кравчук.

Він додав, що для нього немає заборонених людей у спілкуванні, але ніколи не підпише документ, який суперечить національним інтересам України.

Також він запевнив, що поки питання про перенесення засідань ТКГ з Мінська не стоїть.

«Якщо в ОБСЄ, в тому числі в Україні, в Росії та інших країнах, консенсусом буде прийнято рішення про те, що потрібно перенести в силу таких-то причин, то ми це розглянемо і разом приймемо рішення. Зараз Україна це питання на порядок денний не виносить», – додав Кравчук.

Зазначимо, 19 серпня президент Володимир Зеленський офіційно призначив Фокіна першим заступником Кравчука.

Наприкінці липня 86-річний Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Леоніда Кучми, який вирішив залишити цю посаду через поважний вік.

Згодом перший прем'єр-міністр незалежної України, 87-річний Вітольд Фокін вирішив приєднатися до Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Він також виступив за прямі перемовини «з людьми з окупованого Донбасу».

Кравчук розповів, чим займатиметься в делегації Вітольд Фокін. За його словами, основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу.

Раніше Зеленський пояснив, що перший президент України Леонід Кравчук «потужна і мудра людина», має авторитет, тому він і призначив його головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.