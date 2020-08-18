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    Зеленський офіційно призначив Фокіна першим заступником Кравчука

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    <span>Перший прем'єр України Фокін приєднався до переговорів у Мінську</span> - Зеленський офіційно призначив Фокіна першим заступником Кравчука
    Перший прем'єр України Фокін приєднався до переговорів у Мінську
    Фото: Гордон

    Фокін виступає за прямі перемовини «з людьми із окупованого Донбасу»

    Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі колишнього прем'єр-міністра України (1990-1992 рр.) Вітольда Фокіна.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Відповідний указ №327/2020 глава держави підписав 18 серпня 2020 року.

    Згідно з документом, Зеленський призначив Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

    Наприкінці липня 86=річний Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Леоніда Кучми, який вирішив залишити цю посаду через поважний вік.

    Згодом перший прем'єр-міністр незалежної України, 87-річний Вітольд Фокін вирішив приєднатися до Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Він також виступив за прямі перемовини «з людьми з окупованого Донбасу».

    Кравчук розповів, чим займатиметься в делегації Вітольд ФокінЗа його словами, основна функція Фокіна буде в комунікації між жителями Донбасу.

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    Фокін став заступником Кравчука на переговорах у Мінську

    Раніше Зеленський пояснив, що перший президент України Леонід Кравчук «потужна і мудра людина», має авторитет, тому він і призначив його головою Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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    Росія бойовики на Донбасі Донбас Мінські угоди війна Леонід Кравчук Володимир Зеленський Вітольд Фокін
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